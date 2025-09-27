Elecciones en Unter: Fabián Oliva retuvo la conducción en la seccional Cipolletti
Casi un millar de docentes participaron del acto eleccionario. El 16 de octubre el gremio elegirá la nueva conducción provincial.
El Frente Multicolor se impuso en las elecciones de Unter en Cipolletti y Fabián Oliva continuará en la conducción de la seccional local.
El comicio se realizó este viernes y marcó el final de las elecciones anticipadas en siete seccionales, además de la proclamación de la lista única en otras cinco, mientras que en las seis restantes: Viedma, Roca, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio y San Antonio Oeste; se votará el 16 de octubre en simultáneo con la compulsa a nivel provincial.
En Cipolletti la lista Frente Multicolor logró 583 votos para la Comisión Directiva, como así también en la Comisión Revisora de Cuentas y entre los Consejeros Escolares; mientras que el Frente de Unidad Docente obtuvo 332 en cada una de las categorías. Además, se registraron 6 votos en blanco y 7 nulos para completar 928 sobre un total de 2.161 docentes empadronados.
