Elecciones en Unter: Fabián Oliva retuvo la conducción en la seccional Cipolletti

El Frente Multicolor se impuso en las elecciones de Unter en Cipolletti y Fabián Oliva continuará en la conducción de la seccional local.

El comicio se realizó este viernes y marcó el final de las elecciones anticipadas en siete seccionales, además de la proclamación de la lista única en otras cinco, mientras que en las seis restantes: Viedma, Roca, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio y San Antonio Oeste; se votará el 16 de octubre en simultáneo con la compulsa a nivel provincial.

En Cipolletti la lista Frente Multicolor logró 583 votos para la Comisión Directiva, como así también en la Comisión Revisora de Cuentas y entre los Consejeros Escolares; mientras que el Frente de Unidad Docente obtuvo 332 en cada una de las categorías. Además, se registraron 6 votos en blanco y 7 nulos para completar 928 sobre un total de 2.161 docentes empadronados.