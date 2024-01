Empleados de comercio de Neuquén: «no hay ningún acuerdo» sobre despidos sin indemnización

«No hay ningún acuerdo», aseguró a RIO NEGRO RADIO el secretario del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén acerca de la adhesión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios al «Fondo de cese» que propone el presidente Javier Milei en el que los empleados dejarían de cobrar indemnización. Desde la región, desconocieron el acuerdo y hablaron acerca de los puntos que efectivamente se discuten en la paritaria.

«¿De parte de quién sería la adhesión? Cuestionó el secretario general del CEC, Ramón Fernández. «Yo soy miembro del Consejo Directivo y ese tema nunca se discutió«, agregó.

Es que la semana pasada se conoció que un encuentro entre el Ministerio de Capital Humano entre su titular y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, dio como resultado la adhesión «Fondo de Cese», incluida en el DNU 70 que firmó Milei. Esta «establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos».

«No se habló nunca de ese tema, de lo único que se habló justamente la intromisión convencional», aseguró Fernández. Hizo hincapié en que el DNU del presidente debe ser aprobado en el Congreso y mientras tanto, desconoció la adhesión.

Además, aseguró que minutos antes de la reunión entre la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri, ambos dirigentes gremiales se reunieron.

«Lo que dicen no es así, lo que está firme es lo que salió en la resolución, donde se habla de los aportes, lo demás fue desconocido por él mismo (Cavalieri)», aseguró Fernández.

El gremialista rememoró el despido de empleados de Garbarino y manifestó «nosotros no queremos más tener situaciones como las que se dieron en todo el país». Señaló que actualmente «debe haber trabajadores no registrados que no les pagan las indemnizaciones«, pero oficialmente «no hay ningún acuerdo firmado«, garantizó.

También, confirmó que el Centro de Empleados de Comercio se sumará al paro convocado por la CGT.

Empleados de comercio de Neuquén: la paritaria y el «Fondo de Cese»

Fernández ratificó que no se discute la indemnización, que lo destacable es aquello que se trata en la paritaria y el Fondo de Cese no fue uno de los temas.

«Estamos esperando las novedades jurídicas que salgan respecto las cosas que están queriendo llevar adelante el Ejecutivo, desde lo legal», explicó. Mientras tanto, «vamos a llevarle tranquilidad a nuestros compañeros de que lo que se está discutiendo en la paritaria es una cuestión salarial», afirmó.

«Solo se discute el salario, no se está discutiendo la indemnización», remarcó.

