Escala el conflicto universitario: docentes de la UNCO anunciaron un paro de una semana para diciembre

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) anunció que se adhiere a un paro de una semana para diciembre. Desde el sindicato exigen una «urgente» convocatoria a paritarias. Este miércoles también habrá medidas de fuerza en conjunto con ATE.

A raíz de un plenario realizado este martes por parte del plenario de secretarías generales de CONADU Histórica, resolvieron mantener las acciones gremiales para el tramo final del año.

En este sentido, la consulta nacional consensuó convocar a un paro nacional para este miércoles 19 de noviembre, en conjunto con ATE, FATUN y la marcha de los jubilados en el Congreso. Además, también definieron un paro de una semana desde el 1 al 6 de diciembre.

Paro universitario: qué reclaman los gremios

Desde ADUNC indicaron que las medidas de fuerza son en defensa del presupuesto y para solicitar que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso.

Asimismo, también exigen la urgente convocatoria a paritarias: «Universidad pública siempre, con salarios dignos».

Por último, desde Conadu Histórica hicieron un llamado para luchar contra el «proyecto de ley de flexibilización laboral, las reformas jubilatoria y tributaria que pretende llevar adelante el gobierno nacional».

