Paro de 72 horas en las universidades nacionales: qué sucederá en Neuquén y Río Negro esta semana

Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará este miércoles 12 de noviembre. Solicitan que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento sancionada el pasado 21 de octubre en el Congreso. Qué sucederá en Neuquén y Río Negro.

Por el paro estarán afectadas las clases en la Universidad Nacional del Comahue

Desde el gremio docente Adunc informaron que adherirán a la medida nacional. Por lo que el 12, 13 y 14 de noviembre estarán afectada las clases en la Universidad Nacional del Comahue.

«Ante el profundo deterioro salarial y falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritaria salarial y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público», expresaron desde Adunc.

Además manifestaron que hay una unidad «de los distintos sectores y sindicatos para frenar la Ley más nefasta y retrógrada en relación a los derechos conquistados como trabajadorxs; vamos insistiendo y tramando la unidad para decir ¡No a la Ley de Reforma Laboral!».

Paro en las universidades: recordaron que hubo tres marchas federales

Gremios docentes aseguraron a Noticias Argentinas que la gestión del presidente Javier Milei debe llevar a cabo el cumplimiento “efectivo” de la Ley de Presupuesto Universitario con el fin de lograr “la recomposición salarial” docente y “en la defensa de la educación pública”.

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguró que, hasta el momento, los salarios «no fueron recompuestos» y lamentó que, a pesar de haberse realizado una tercera marcha federal, no lograron que el presidente “quiera cumplir con la ley».

“Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales», indicó.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celotto sostuvo que esta medida, además de exigir la aplicación de una ley que establece un aumento salarial, pretende “frenar el vaciamiento» de la educación pública

«La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció.

Asimismo, Celotto detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario y que «no pueden sostener más” las tareas que deben llevar adelante con los sueldos que perciben: “En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, añadió.

Además, explicó que esta situación se traduce en «pedidos de cambio de dedicación”, es decir, de reducción de horas en las tareas, y alertó sobre las consecuencias a largo plazo de esta problemática porque «se están vaciando” los equipos de trabajo.

«Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados,» indicó.

Por último, la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT /IS) y docente de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, enfatizó en la crítica situación económica de los trabajadores universitarios y calificó a las remuneraciones que perciben como «salarios de miseria».

«Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios», declaró a Noticias Argentinas.

Quedó suspendida la aplicación de la ley de financiamiento universitario

“Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.795, pese a que la misma, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”, sostiene la norma publicada por el Gobierno nacional el 21 de octubre en el Boletín Oficial.

Y argumentó: «Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios«.

