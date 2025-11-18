Con sabores únicos, la Universidad de Comahue celebró 50 años de la Facultad de Alimentos en Regina

Docentes, estudiantes, graduados y autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (Facta) de Regina celebraron juntos el 50 aniversario de la institución e 15 de noviembre, con un banquete elaborado con sus propias manos.

El evento consistió en una cena en la que no solo se conjugaron aromas y sabores, sino también recuerdos, anécdotas y reconocimientos hacia adentro de la propia comunidad académica.

Los propios estudiantes de la Licenciatura en Gerenciamiento Gastronómico fueron los protagonistas del servicio gastronómico. Ellos asumieron la responsabilidad de hacerse cargo del servicio de la cena para todos, aplicando sus conocimientos adquiridos durante la carrera.

Con el asesoramiento de sus docentes, los jóvenes desplegaron profesionalismo, creatividad y excelencia. Lograron que la experiencia culinaria se convirtiera en un verdadero sello de calidad.

Toda la cena y la atención del salón estuvieron bajo la órbita de estudiantes y el plantel docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, quienes demostraron compromiso y vocación.

Del encuentro participaron el vicerrector de la universidad, Paúl Osovnikar; la exvicerrectora y exdecana de la facultad, Adriana Caballero; quienes fueron recibidos por el actual decano, Valentín Tassile y otras autoridades del asentamiento.

Foto: gentileza UNCo.

«La cena no fue solo un acto conmemorativo, sino también un espacio de encuentro intergeneracional donde se destacó el recorrido histórico de la facultad y su aporte al desarrollo científico y tecnológico de la región», informaron desde la Universidad del Comahue.

Recuerdos y homenajes en el 50 aniversario de la facultad de Regina

Hubo discursos y homenajes que recordaron a quienes forjaron los primeros pasos de la institución que continúa formando a muchos profesionales en el campo de los alimentos, un área estratégica para la soberanía y la innovación productiva de la región.

La comunidad académica resaltó que este aniversario no solo conmemora el pasado, sino que también proyecta el futuro de la facultad. Reafirmaron el compromiso con la investigación, la extensión y la formación de profesionales para el desarrollo regional y nacional.