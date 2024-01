Exvacunadores reclaman dos meses de pagos adeudados por parte del Ministerio de Salud de Neuquén

La vacunación contra el Covid-19 motivó que muchos estudiantes de carreras relacionadas con la salud se sumarán a colaborar dentro del sistema sanitario de Neuquén. «Becarios» que se integraron a la campaña denuncian que el Ministerio de Salud les adeuda el pago de noviembre y diciembre. El vocero de las 85 personas afectadas, Santiago Oliva, visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO para contar el reclamo.

Oliva aseguró que se trata de un grupo de estudiantes que se integraron la campaña de vacunación en 2021. Ante la baja de casos y la disminución de la demanda de vacunas, se fueron adaptando a distintos proyectos, pero se mantuvieron activos hasta fines de 2023 como «becarios».

«El trabajo que estuvimos haciendo, tanto los chicos que prestan un servicio en el área de vacunación y tanto en la registración, fueron dos tramos. El primero fue durante toda la campaña Covid, desde que se arrancó. Y después surgió un nuevo proyecto que es el de los vespertinos, que es trabajar en conjunto con los centros de salud para que, en el horario de la tarde, la gente se pueda acercar y vacunar», explicó.

Si bien realizaban diferentes tareas, no tenían contratos formales. «Nunca firmamos nada. No sabemos de quién dependemos, aunque entendemos que dependemos del Ministerio de Salud, seguro», señaló el referente.

Oliva dijo que los enmarcaron como «becarios» y que, durante la pandemia, se les abonaba un bono de 10 mil, que luego se fue actualizando de acuerdo a los distintos proyectos. Los últimos pagos eran de 80 mil, por lo que se les adeuda un total de 160 mil a cada becario.

Remarcó que, aunque no firmaron contratos, sí contaban con un número de expediente y recibo de pago. Sin embargo, a partir de marzo ya no se les emitió recibo, aunque se les efectuaban las transferencias. «Por un decreto que se lanza en el año 2023 nos aseguraban el cobro hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero los meses de noviembre y diciembre no se han pagado aún», agregó.

El jueves 11 de enero, enviaron una nota a la cartera conducida por Martín Regeiro. El vocero indicó que, tras la entrevista con RÍO NEGRO RADIO, les ofrecieron un primer encuentro esta tarde.

«Nosotros vamos a proceder por todos los medios legales, habidos y por haber, y protocolares. Todo lo que tiene que ver con el envío de notas, llamadas incansables a distintos tipos de de secretarías para que nos atiendan», enfatizó y aclaró que por el momento no tienen previstas movilizaciones.

Escuchá a Santiago Oliva en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).