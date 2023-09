Gremios de Cipolletti retienen las tareas de servicios públicos en reclamo por el pago de la suma fija

Los servicios públicos de la ciudad no realizarán sus tareas. Foto: Florencia Salto.

Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti, declaró ayer que el municipio no cuenta con los recursos para cubrir los costos asociados al pago de la suma fija a empleados municipales. Esto no fue bien recibido y los gremios estatales anunciaron la retención de servicios hasta que se les paguen los $60.000 anunciados por el Ministerio de Economía de Nación.

Ante la negativa por parte del gobierno municipal para pagar la suma fija, los gremios de Cipolletti; ATE, Soyem y Sitramuci decidieron llamar a asambleas e iniciar movilizaciones en las secretarías de la ciudad. Hoy la mañana inició con retención en los servicios públicos y habrá una radio abierta frente al edificio municipal.

Omar Meza, referente de Sitramuci explicó que en la asamblea que se realizó está madrugada se definió iniciar con la retención de los servicios públicos de la ciudad hasta que el poder ejecutivo municipal les pague el bono nacional.

«La medida de fuerza se llevará adelante durante tres de las siete horas de trabajo de los empleados municipales. Esto afecta a los servicios de barrido, recolección, las tareas del cementerio y los placeros. Inició hoy y se mantendrá hasta que tengamos una respuesta acorde a nuestro reclamo» manifestó.

En un comunicado el gremio Sitramuci manifestó «Estamos en estado de alerta debido a la negativa del Ejecutivo Municipal de nuestra ciudad a otorgar el pago del bono nacional, el cual ya ha sido abonado por la provincia. Es crucial recordar que, históricamente, nuestras paritarias se han basado en los acuerdos alcanzados a nivel provincial. Por lo tanto, consideramos injusto que no se nos reconozca este derecho, el cual es fundamental para mantener nuestros ingresos acorde a la inflación».

Hoy, a partir de las 9, frente al edificio municipal, en Yrigoyen y Villegas, ATE realizará una radio abierta para manifestarse y visibilizar su reclamo. La manifestación permanecerá hasta el mediodía.

Desde ATE, el secretario adjunto Elio Vega manifestó que “notificaron a la delegación de Trabajo de Río Negro que decidieron establecer el estado de alerta, asamblea permanente con protestas y movilizaciones en todos los sectores de la municipalidad a partir de lunes 18 de septiembre desde la medianoche”.

Claudio Di Tella sobre la suma fija: «no se podrá hacer frente a la solicitud porque el municipio está imposibilitado financieramente»

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella comunicó que el municipio no tiene los recursos para cubrir el costo asociado al pago de la suma fija a los empleados municipales. En una nota dirigida a los gremios reiteró que tanto la provincia como los municipios no tienen la obligación de efectuar dicho pago y, en consecuencia, no lo realizarán.

El intendente, Claudio Di Tella explicó que” no se podrá hacer frente a la solicitud porque el municipio está imposibilitado financieramente para afrontar dicha erogación, la cual tampoco está contemplada en el presupuesto del presente ejercicio”, manifestó. El pago de la suma fija le implicaría un gasto de mas de 120 millones de pesos, comunicaron.

En el comunicado, el gobierno municipal destacó que la gestión actual ha tomado en agenda permanente la situación salarial y la mejora de las condiciones laborales dentro de los alcances posibles.