Gremios harán un paro de 24 horas en el IUPA de Roca por la «precariedad salarial»

El viernes habrá paro en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). (Foto: Juan Thomes)

Los dos sindicatos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) resolvieron realizar un paro de 24 horas el viernes 5 de setiembre ante la «precariedad salarial que padecen docentes y personal de apoyo», argumentaron Sitraiupa y Adiupa.

La medida de fuerza intergremial «expresa la unidad de acción» por la pérdida constante de su poder adquisitivo, indicaron los sindicatos.

«Mientras un docente de IUPA cobra por hora menos de 5.500 pesos, las autoridades de la universidad se otorgaron un incremento salarial en el orden de los 400.000 pesos, lo que representa un agravio intolerable para quienes sostenemos cotidianamente la universidad pública», denunciaron los sindicatos en un comunicado de prensa conjunto.

«En la última paritaria, los sindicatos consultamos sobre esta versión y la gestión lo negó. Hoy, los propios trabajadores y trabajadoras confirmamos que ese aumento efectivamente se produjo», aseguraron Sitraiupa y Adiupa.

El reclamo de los gremios del IUPA: «Paritarias y salarios dignos»

Los gremios reclamaron «convocatoria inmediata a paritarias; salarios dignos para docentes y personal de apoyo, transparencia en el manejo de los recursos públicos».

«Seguiremos exigiendo el cese de las designaciones «a dedo», y el autoritarismo en el cambio de situación de revista, de roles y funciones de los trabajadores», aseguraron.

Por último, fuentes de Sitraiupa aseguraron que los sueldos que se abonarán el próximo viernes tienen, según la información que manejan, importantes descuentos por los dos días de paro que hubo el mes pasado. Los descuentos, aseguraron fuentes gremiales, se realizaron sobre el total de los salarios y no sobre la parte remunerativa.