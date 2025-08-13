La asamblea interclaustro quiere avanzar con las elecciones en el IUPA

Días después del anuncio del avance en la regularización de 229 docentes que ejercen sus tareas con más de seis años de antigüedad en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), la asamblea interclaustro se reunió este miércoles y aprobó por unanimidad presentar a las autoridades universitarias el pedido de conformación de una mesa electoral que les permita avanzar con las elecciones.

Marcelo Vidal, secretario gremial de Sitraiupa, enfatizó en la importancia de estas primeras elecciones en el instituto universitario, «sería la primera vez que se vota a un rector democráticamente para que finalmente esta universidad sea autónoma, autárquica por completo y con vida plena«, afirmó el docente.

En febrero de este año, el gobernador Alberto Weretilneck anunció un cambio en la conducción del IUPA con la designación del exlegislador radical Gerardo Blanes como nuevo rector normalizador, en reemplazo de Félix San Martín que fue designado en el 2023.

Uno de los puntos que remarcó Vidal fue el riesgo que representa no tener la normalización: «cuando se funda la universidad, tiene un tiempo para normalizarse y ese tiempo esta vencido, entonces nuestros papeles y reconocimiento como universidad esta en peligro hasta en tanto no se normalice«, explicó Vidal.

«Toda la comunidad universitaria reclama elecciones este año para tener finalmente autoridades democráticas» Marcelo Vidal, secretario gremial de Sitraiupa.

Según explicó el secretario gremial, con este avance en la regularización de docentes, cada claustro, tanto docente como no docente, estudiantil y graduados, podría elegir los representantes que conformen un Consejo Superior, encargado de elegir al futuro rector de la universidad.

Además, destacó que el año pasado pasó algo «histórico»: la unión de toda la comunidad atrás del reclamo por la «normalización de la universidad, por las elecciones de autoridades democráticamente y por la vida plena universitaria». Tanto estudiantes como trabajadores se unieron para reclamarle al gobernador de Río Negro que normalice la universidad.

Finalmente, el integrante de Sitraiupa sostuvo que el compromiso que asumió el gobernador el año pasado en llamar a elecciones el 2025 «se tiene que cumplir». «Nosotros estamos tratando de acompañar esa palabra y de que las personas que conducen la universidad cumplan ese objetivo que el gobernador les ha encomendado y entendemos que si nosotros no presionamos ese objetivo puede quedar sin concretarse», señaló Vidal.

Durante la asamblea interclaustro también aprobaron por unanimidad pronunciarse en contra de los «actos de violencia laboral que ha llevado adelante la gestión de Gerardo Blanes desde que asumió a esta parte». Dentro de estos actos, se incluyeron: la dilución de sectores completos, uso de las horas docentes de forma arbitraria y la disposición de docentes «en lugares que no hacían falta».