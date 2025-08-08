Regularizan los cargos de 229 docentes del IUPA con más de seis años de antigüedad

Los gremios de IUPA tendrán asamblea interclaustros luego de conocerse el avance del concurso cerrado para regularizar cargos. Gentileza

Un total de 229 docentes que ejercen sus tareas con más de seis años de antigüedad en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) accederán a la regularización de sus cargos, según resolvió el rectorado de la institución.

Se trata del concurso cerrado para la regularización de los docentes que ejercen de manera previa al 8 de marzo de 2019.

La nómina de los docentes que acceden a sus cargos mediante evaluación de antecedentes fue difundida ayer por el IUPA y celebrada por el sindicato Sitraiupa que valoró el “avance histórico” tras un fuerte reclamo que se extendió en el tiempo.

Con este paso los docentes obtendrán la estabilidad laboral, según destacó la casa de altos estudios que puso énfasis en el trabajo previo de este concurso cerrado con la defnición de las normativas.

“Atendiendo los compromisos establecidos por el Estado rionegrino y un equipo de trabajo que se desempeña con criterios de amplia inclusión, es posible que este grupo de docentes accedan a la regularización”, indicaron oficialmente desde el IUPA.

Los docentes fueron notificados en sus correos electrónicos y ahora se dispone para consulta pública la nómina del personal que obtendrá su estabilidad. Con este paso se habilita la instancia de afirmación del consentimiento expreso que la resolución solicita a cada docente beneficiario de este proceso de regularización, explicó la institución.

Sitraiupa, uno de los dos gremios que tienen representación en el IUPA, señaló que el avance en el concurso es también “el reconocimiento de sus derechos políticos como parte del claustro docente”.

“Este logro es fruto de la lucha sostenida de toda la comunidad universitaria, con el acompañamiento de los gremios y las organizaciones estudiantiles, que vienen reclamando de manera persistente una universidad democrática, con pleno respeto por el estatuto institucional y un proceso real de normalización”, señalaron desde el gremio.

A partir de esta regularización, el Sitraiupa convocó a una asamblea interclaustro para el miércoles 13 a las 11 para abordar el reclamo del llamado a elecciones de claustros y exigir respuestas urgentes a los reclamos salariales, edilicios y académicos.

El sindicato de los docentes, Adiupa también está organizado y tiene previsto una medida de fuerza para la semana que viene por el reclamo salarial y de cumplimiento de los acuerdos paritarios. Habrá un paro de 48 horas el lunes 11 y martes 12; y nuevamente paro la siguiente semana, el 20 y 21 de agosto.