Hospitalarios de Bariloche rechazaron la oferta salarial con una nueva protesta en la calle

Los trabajadores de Salud Pública cumplieron hoy su cuarta medida de fuerza en el último mes en Bariloche, en rechazo a la oferta salarial del gobierno del 24% en cuotas y un bono complementario que recibirían los sanitarios.

La medida de fuerza se realizó con paro y jornada de lucha en toda la provincia, con expresiones públicas en los principales hospitales de Río Negro.

En Bariloche, los profesionales y técnicos del hospital Ramón Carrillo, realizaron la medida de fuerza este mediodía con una protesta en la calle Moreno con cortes intermitentes de tránsito que generó malestar en algunos automovilistas y apoyo en otros.

«Estamos en la cuarta jornada de lucha, continuamos rechazando la propuesta del 24% que es engañosa porque es en cuotas hasta junio, y también el bono complementario que anunciaron, que es más de lo mismo, no alcanza para nada y es para callarnos, para que no salgamos a la calle», dijo Alicia Santibañez, delegada de Asspur en Bariloche, quien encabezó la protesta.

Los hospitalarios bloquearon la calle Moreno y O’Connor de manera intermitente, a modo de protesta. Foto: Marcelo Martinez

La manifestación contó con banderas de diversos servicios del hospital como UCI, Pediatría, Camilleros, Clínica Médica, entre otros. Santibañez remarcó que hay malestar por las ofertas salariales del gobierno y por la falta de reconocimiento a la entidad sindical que conformaron en pandemia los profesionales y técnicos, que no participan de paritarias ni la mesa de la función pública.

Santibañez afirmó que «el gobierno no da instancia de diálogo. Pedimos la discusión por las vías que corresponden, no queríamos llegar a la calle, pero no hay respuesta», señaló.

La delegada y enfermera del área de Oncología, remarcó que los salarios de los sanitarios en un gran porcentaje está en negro y afecta a quienes están por jubilarse porque «a los 50 años blanquean las sumas pero hay que trabajar más para tener irte con una jubilación digna«.

Trabajadores de diversas áreas del hospital de Bariloche expresaron su malestar por la oferta salarial. Foto: Marcelo Martinez