Hospitales de Neuquén afectados por una medida de fuerza de trabajadores privados

Trabajadores nucleados en el Sindicato de la Actividad Privada (SIAP), que realizan tareas en hospitales y centros de salud, iniciaron retenciones de servicios en Neuquén. Hicieron una marcha. Explicaron que se mantienen solo guardias mínimas.

El secretario general de SIAP Neuquén, Juan Carlos Hernández, expuso que el reclamo es “por lo adeudado de las empresas con respecto a un plus salarial, las empresas manifiestan de no poder afrontarlo porque no se hacen los procesos licitatorios”.

Dijo que marcharán para solicitar a las autoridades de salud que se saquen los “llamados de licitación de forma inmediata”. Se movilizarán esta mañana al hospital Castro Rendón y luego a la Fiscalía de Estado.

En declaraciones a LU5 marcó que “falta personal en todos los hospitales y al no hacerse la licitación, no se modifican los pliegos y por ende seguimos con los mismos planteles de antes de la pandemia, y cambió mucho la situación ”.

Por la medida están afectados los servicios de maestranza, cafetería, vigilancia, camilleros, jardinería y admisión. Involucra a 800 trabajadores.