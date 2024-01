La CGT advirtió a los diputados que voten la Ley Ómnibus: «No traicionen a los trabajadores»

En medio del paro general y ante miles de personas, los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) exigieron a los legisladores a rechazar la Ley Ómnibus y a oponerse a las reformas que incluye el mega DNU de Milei.

Los líderes sindicalistas montaron un escenario sobre la plaza del Congreso. El objetivo inicial era que la marcha coincidiera con el tratamiento de la denominada Ley Ómnibus, que impulsa Milei, aunque finalmente esta se debatirá el jueves.

“El jueves (día que se tratará en el recinto) están ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico que lleva adelante el presidente Milei”, señaló Pablo Moyano. Y les advirtió: “No traicionen a los trabajadores”.

Una multitud se hizo presente en la plaza del Congreso. Foto Télam

En esa línea, Moyano recordó que los que tienen una gran responsabilidad de respaldar al movimiento obrero, son los mismos legisladores que “hacen campaña cantando la marcha, con los cuadros de Perón y Evita, pero cuando tienen que tratar una ley se esconden” y los tienen que ir “a buscar a su despacho”.

En su discurso, el titular del gremio de Camioneros también apuntó contra el ministro de Economía Luis Caputo. “Hace pocos días el Presidente de forma risueña y con un periodista riéndose, decía que al Ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, había que llevarlo en andas. El mismo que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares y que tendría que estar desfilando por los tribunales dando explicación”, criticó.

Luego deslizó una frase que rápidamente causó controversias: “Yo le digo que si lleva estas medidas económicas de ajuste, de hambre, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro de Economía, pero para tirarlo al riachuelo”.

La CGT sobre la Ley Ómnibus y el DNU: “Todos en unidad vamos a seguir la lucha y que esto se caiga»

En un tono similar Héctor Daer, Secretario General de la CGT, subrayó: “Nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo”, dijo a modo de compromiso, instantes después de pedirles a los diputados que “actúen de acuerdo al mandato popular, no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros”.

“Todos fueron electos y nosotros no renegamos de la democracia. El presidente fue electo presidente, los legisladores fueron electos legisladores, y a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos, para encuestar con sus representantes. Pero una cosa es andar con una motosierra y la otra es gobernar, compañeros y compañeras”, dijo el dirigente.

Y agregó: “Que no nos tomen de idiotas cuando nos quieren convencer de que cambiaron un poquito, porque no cambian nada. Nos llevan a discutir cuando ponen todo sobre la mesa. Y cuando quieren discutir todo, no se discute nada. 600 leyes. Cada diputado tiene 5 minutos en comisión y 5 minutos en el recinto. Fíjense si se pueden discutir 600 leyes. Por eso les decimos, nada se construye con palos. Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que poníamos miedo en la sociedad”.

Hacia el final de su discurso, el sindicalista que preside la CGT concluyó: “Todos en unidad vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga, el DNU y que se rechace la ley ómnibus, porque la justicia social no se entrega, no vamos a dar un paso atrás. ¡Cantemos que la Patria no se vende!”.