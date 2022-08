Paro de Unter: hubo un alto acatamiento en las escuelas de Roca

El gremio docente Unter inició hoy la primera jornada de un paro por 48 horas, que se extenderá hasta mañana. En la ciudad cerca de un 97 por ciento del personal adherió a la medida durante el turno mañana, según comentaron fuentes del Ministerio de Educación. Mientras que desde la seccional del sindicato en Roca detallaron que la adhesión fue del 95%.

Las jornadas de protestas fueron definidas la semana pasada, tras rechazar una oferta de aumento del 22%, a pagar en los próximos tres haberes.

«Queremos una propuesta salarial que supere al proceso inflacionario, que no contenga cifras no renumerativas. Cuando la tengan que nos llamen a paritaria, si no seguiremos en la calle«, mencionaron voceros de Unter en un comunicado difundido en las últimas horas.

Durante la retención de servicios de la semana pasada en la ciudad también hubo un porcentaje similar de adherencia, número que rondó en un 98 por ciento. Desde el gremio esperan que el gran apoyo recibido durante los paros sea tenido en cuenta por las autoridades para que convoquen a una nueva paritaria.

«Hacemos la propuesta que estamos en condiciones de hacer«, respondió el ministro de educación, Pablo Nuñez, en referencia a la actitud tomada desde Unter.

Vale destacar que una importante comitiva perteneciente a la seccional local se sumó a la movilización prevista para hoy por las calles de Viedma. La protesta concluirá con un acto al mediodía frente a la Casa de Gobierno.

En la provincia se registran 14 días de paro en lo que va del año.