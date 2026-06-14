La explicación de la FIFA tras la polémica en el partido entre Suiza y Qatar

El gol del suizo Embolo, para el 1-0 parcial. Luego llegaría la epopeya de los qataríes.

El cierre de la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 tuvo al seleccionado de Qatar haciendo historia, luego de empatar su encuentro ante Suiza por 1 a 1 y lograr su primer punto en Copas del Mundo de la FIFA.

Los dirigidos por el español Lopetegui lograron la heroica en el cuarto minuto adicional, tras el centro de Homan Ahmed que el defensor Boualem Khoukhi cabeceó certeramente para el agónico empate de los asiáticos.

Pero el partido destacó además por la polémica: el penal que derivó en el 1-0 para Suiza en el primer tiempo, luego de una jugada donde el VAR no logró intervenir para detectar un supuesto doble offside.

A los 13 minutos, tras un centro y un cabezazo en el área, el arquero qatarí Mahmud Abunada derribó a Remo Freuler dentro del área y el árbitro sancionó penal. Luego, Breel Embolo convirtió el 1 a 0.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

Pero la gran polémica fue por la revisión de la jugada, ya que, desde la perspectiva de la cámara, podía verse que tanto el cabeceador como luego Remo Freuler partían en offside antes de la infracción del golero qatarí.

Horas después de finalizado el encuentro, la FIFA reconoció «una breve interrupción técnica» que «impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza», aunque aseguraron que «el problema se resolvió rápidamente».

El comunicado oficial: «El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo. Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal».