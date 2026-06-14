El efecto Bitcoin en Manuel Adorni: multiplicó su patrimonio y ganó lugar entre los funcionarios más ricos del Gabinete

La situación del jefe de Gabinete se complica cada vez más. Después de su última declaración donde afirmó que parte de sus ganancias correspondía a una inversión en Bitcoin, las críticas en contra de Manuel Adorni aumentaron y el Gobierno, tras atravesar el leve respiro que le brindó la interna con Patricia Bullrich, se enfrenta a otra situación que pone en jaque a la administración.

Manuel Adorni entre los funcionarios más ricos del Gabinete

La Oficina Anticorrupción (OA) publicó la demorada declaración jurada del funcionario Manuel Adorni correspondiente al período fiscal 2025 y el documento no solo blanqueó activos que el propio funcionario admitió haber omitido, sino que la cifra lo posicionó en los primeros lugares de los integrantes del Gabinete con mayores ganancias.

Según la presentación realizada, la fortuna total declarada por Manuel Adorni asciende a $944.575.052, una cifra que contrasta drásticamente con los $107,8 millones con los que había ingresado a la función público cuando inició la gestión de Javier Milei.

El salto representa un crecimiento patrimonial de aproximadamente 775% que, según lo dicho por Adorni, estaría impulsado principalmente por el flujo de ahorros en dólares que el funcionario dijo que ahorraba «en negro» y que atribuyó a una inversión en Bitcoins en 2013.

En la comparación con otros funcionarios, se supo que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, también tuvo un salto en su patrimonio. Según lo relevado, sus ganancias pasaron de $1,7 millones a 11 millones, aumentó un 569% desde que tomó rol en la función pública.

En tanto, Luis «Toto» Caputo como ministro de Economía también tuvo un incremento porque pasó de ganar $2.307 millones a 11.851 millones, lo que se traduce en una suba de 413%.

El jefe de Estado también aumentó sus ahorros, su riqueza pasó de $54 millones a 206 millones, un 276%. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tampoco se quedó atrás porque ingresó con $52 millones y a fines de 2024 sumaba 78 millones.

Por otra parte está el canciller Pablo Quirno que ingresó en la gestión libertaria como secretario de Finanzas y su patrimonio muestra que se ajustó a la inflación. En el inicio del Gobierno poseía $160 millones y en su última declaración figuran 438 millones.

Con información Noticias Argentinas