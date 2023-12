«Los despidos estaban programados» en Vaca Muerta, aseguró Víctor Carcar, de Uocra Neuquén

A finales de noviembre, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Neuquén denunciaron 500 despidos en Vaca Muerta y más de 10.000 parados por el freno de la obra pública. Fue el secretario adjunto, Juan Carlos Levi, quien marcó que todo ocurrió después de la victoria de Javier Milei y su anuncio de frenar la obra pública. Sin embargo, en esta primera semana del Gobierno nacional, Diario RÍO NEGRO le consultó al secretario general, Víctor Carcar, sobre el tema y este aseguró que «los despidos estaban programados».

Los anuncios del ministro nacional de Economía, Luis Caputo, generaron incertidumbre en los trabajadores por cómo afectarán las medidas de la obra pública en Vaca Muerta. Además de la reducción al mínimo de la transferencia de dinero por parte del Estado Nacional a las provincias, Caputo reafirmó la decisión de paralizar las licitaciones de obra pública e incluso, dar de baja aquellas licitadas que aún no comenzaron.

Semanas atrás, desde la UOCRA se había denunciado más de 500 despidos en obras de Vaca Muerta. En relación con esto, Carcar dialogó con Diario RÍO NEGRO y aseguró que «los despidos estaban programados«.

«Se realizaron los despidos porque las obras finalizaron, no había nombres, pero cada obrero sabe que cuando se termina una obra, finaliza su trabajo. Nada tenía que ver con las elecciones», manifestó el referente.

Carcar señaló que los despidos se trataron de obras privadas y no públicas. «Neuquén es una provincia que casi no tiene obras públicas, es todo privado. Las obras privadas no se paralizan, pero puede suceder que se terminan y no hay más trabajo», remarcó.

Por otro lado, Carcar señaló que el problema de ellos no está en la paralización de obras sino en la inflación y los salarios.

«Tenemos un montón de obreros que tienen un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza, ese es nuestro gran problema. Se están tomando medidas a través de paritarias para regularizar la situación«, concluyó el referente sindical.