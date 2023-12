Movilización y abrazo al hospital de Bariloche para protestar contra el ajuste

Con fuertes pronunciamientos en contra de las medidas “hambreadoras” del gobierno nacional y un reclamo a las centrales sindicales para que llamen a un paro general, cientos de trabajadores estatales se concentraron en la mañana de hoy sobre la calle Moreno de Bariloche, convocados por ATE, Unter, la CTA y partidos de izquierda.

La movilización recorrió todo el perímetro del hospital y terminó con un abrazo del centro de salud, cuyas carencias en materias de insumos y medicamentos fueron también uno de los ejes de la protesta.

Hubo banderas de distintas corrientes de ATE (identificadas con los colores verde y bordó), otras de trabajadores del Splif, de Desarrollo Social, de Parques Nacionales, camilleros del hospital, la CTA y el Partido Obrero.

Los reclamos estuvieron dirigidos no solo contra el gobierno nacional sino también contra el rionegrino, por la falta de propuestas de mejora salarial y pago recortado del aguinaldo. “Basta de ajuste, adelanto de las paritarias”, decía uno de los letreros. Otro exhortaba: “Defender lo conquistado, luchar por lo que falta”.

Una mujer marchó con un cartel colgado en el pecho en el que había escrito: “No soy casta, soy trabajadora de salud y pago el ajuste”. El repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei fue la nota dominante.

Los gremios marcharon por la calle Moreno y cortaron el tránsito. Luego abrazaron el hospital de Bariloche. Foto: C. Leiva

Una de las oradoras del acto realizado en las escalinatas del hospital dijo que “había cosas que sin duda estaban mal, pero las que estaban bien hay que defenderlas”.

Un clamor repetido durante todo el acto, que interrumpió varias veces a los oradores, fue el de “paro general”. En algún momento también sonó “a dónde está que no se ve la CGT”.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores en Bariloche, Edgardo Straini, dijo que esa organización promueve la realización de un paro de actividades en rechazo de las medidas del gobierno nacional, aunque admitió que solo cumpliría el objetivo si es convocado por todas las centrales, incluida la CGT.

Consideró que el efecto del decreto que desató las protestas “es como ponerle la bandera de remate a la república”, y denunció que está hecho “a favor de los poderes económicos y dirigidos a ajustar a los trabajadores”. Straini dijo que el programa de Milei es marcadamente “antiindustrialista” y vaticinó que si avanza en esa línea “inevitablemente va a haber despidos masivos en el sector privado, y en el Estado el ajuste será por rebaja y deterioro salarial”.

El dirigente de ATE Egar Actis señaló que los trabajadores “vienen castigados desde hace años y ahora todo esto se profundiza”. Llamó a “multiplicar las jornadas de lucha y confluir en una amplia unidad contra el gobierno hambreador”.

Entre las manifestantes hubo también varias médicas residentes del hospital, quienes se quejaron de sufrir peores condiciones todavía que los trabajadores de planta. “No recibimos los últimos bonos salariales, ni el aumento del 8% y todavía no cobramos el aguinaldo”, dijo una de ellas. Otra sostenía un cartel que ilustraba sobre la situación crítica del hospital: “no hay jeringas, no hay antibióticos, no hay cintas, no hay ibuprofeno, no hay aguinaldo”.

La multisectorial de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales de Bariloche emitió un documento en el que impulsó “la lucha contra el DNU y el golpe económico que se lleva adelante contra la gente que vive de su trabajo”.

Straini dijo que el gobierno provincial no es ajeno a la situación y pidió que el gobernador Weretilneck adopte un rol más activo. “Aunque esté endeudada, la provincia de Río Negro sigue siendo rica -refirió-. Pero hay que tener la voluntad de ir a buscar esa riqueza, las ganancias enormes de las empresas turísticas, las mineras, las petroleras y hasta las frutícolas”.