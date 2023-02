Neuquén: el gobierno no llevó nueva oferta y la negociación con ATEN seguirá el jueves

El gobierno provincial no llevó una nueva oferta a la negociación con el sindicato docente ATEN y pidió un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. El gremio llevó los planteos que motivaron el rechazo de las asambleas, el viernes pasado, entre ellos la modificación del cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se tomará para aplicar los ajustes y una mejora en el bono de 80.000 pesos.

Ayer fue el plenario de secretarios generales que formalizó el rechazo de las asambleas, que fue prácticamente unánime, aunque con matices. Algunas habían mocionado anticipar medidas de fuerza si no se resolvía la negociación.

La resolución del cónclave fue rechazar la propuesta por «insuficiente» y llevar como contrapropuesta la mejora de la fórmula con la que se calcula el IPC, que se incluyan en el acta las creaciones de cargos, el incremento de partidas de comedor y su actualización también por inflación, las correcciones en los puntos de horas cátedras de Rama Media y Superior, acordadas en la mesa de 2019, y «la mejora integral de la propuesta».

Hoy la conducción de ATEN le comunicó al gobierno los planteos y afirmó que la bonificación de 80.000 pesos a pagar en dos cuotas que se incluyó en la propuesta «es insuficiente y no contempla las particularidades del trabajo docente». El Ejecutivo propuso otorgarlo por docente y no por cargo. Además, es no remunerativo ni bonificable, por lo que no formará parte del salario.

El gobierno solicitó un cuarto intermedio para analizar los pedidos hasta el jueves.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para el 1 de marzo, por lo que las partes tienen dos semanas para llegar a un acuerdo antes de que empiecen las clases.