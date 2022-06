Marcha en tiempo de espera en Neuquén: las organizaciones definirán después de una reunión

Las organizaciones sociales que cortaron el tránsito ayer por «trabajo digno y obras públicas» en Neuquén decidieron no replicar la medida, por ahora. Desde mitad de mañana concentraron en el monumento a San Martín a la espera de los resultados de la reunión que tendrán con funcionarios provinciales, programada desde las 10. Desde el Gobierno aseguraron que las organizaciones exigen 300 puestos de trabajo, les ofrecieron el 50% de puestos este mes y el restante en septiembre, pero la oferta fue rechazada.

La segunda jornada de cortes podría no realizarse. Dependerá de lo que suceda en la reunión entre las organizaciones sociales y Desarrollo Social de la provincia. Aclararon que si bien no cortarán las calles durante la reunión no se descartan los bloqueos.

«Nos juntamos para ver si de alguna manera llegamos a entendernos», manifestó el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza, a AM Cumbre. Las organizaciones exigen 300 puestos de trabajo, pero el gobierno ofreció 150 este mes y 150 en septiembre, propuesta que fue rechazada. «Se desencadena en este apriete, juegan con la pelota y así hicieron los cortes», aseguró Soiza.

Por otro lado, desde la municipalidad informaron que se presentaron en la justicia para que junto a la Policía de la Provincia de Neuquén se garanticen la libre y normal circulación en la ciudad ante un posible corte. Asimismo, desde la fiscalía se indicó al titular de la fuerza provincial que «se tomen las medidas de prevención necesarias para impedir que se entorpezca la normal circulación de las calles troncales de la ciudad».

Las organizaciones sociales repudiaron los comunicados provinciales y municipales, y manifestaron: «hacemos estrictamente responsable al gobernador (Omar) Gutiérrez y al intendente (Mariano) Gaido de generar la violencia y cualquier hecho de esta índole».