¿No habían arreglado?: 5 claves sobre por qué hay paro en las universidades

Las universidades de todo el país comenzaron un nuevo paro de 48 horas, programado para este martes y miércoles. La falta de una propuesta salarial concreta por parte del gobierno generó un clima de tensión en el sector educativo, con docentes y nodocentes fortaleciendo esta medida de fuerza. Acá te respondemos cinco claves para entender el conflicto.

¿Por qué se convoca a un nuevo paro universitario?

El paro se convoca debido a la falta de una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo nacional ante las demandas salariales de los trabajadores universitarios.

A pesar de haber recibido un incremento en las partidas para gastos de funcionamiento, que aumentaron un 270 por ciento, este aumento solo representa el 5 por ciento del presupuesto total que administran las 60 universidades nacionales.

Los fondos restantes se destinan principalmente a cubrir salarios, y el ministerio de Educación, liderado por Sandra Pettovello, no presentó una propuesta que satisfaga las necesidades del sector.

Es más, la promesa de acercar una propuesta de solución al reclamo salarial fue formulada por la ministra de Capital Humano, en la paritaria universitaria del pasado martes 28 de mayo, de acuerdo con lo informado por los gremios.

Paro universitario: ¿cuál fue la respuesta del gobierno hasta ahora?

Hasta el momento, el gobierno no brindó una solución concreta a las demandas salariales. Los gremios de las universidades aseguraron haber sufrido una pérdida significativa en el poder adquisitivo de los salarios de docentes y nodocentes, con incrementos insuficientes en los últimos meses: un 16 por ciento en febrero, un 12 por ciento en marzo, un 8 por ciento en abril y un 9 por ciento en mayo. Estos aumentos no lograron compensar la alta inflación que afecta al país.

La medida es convocada por todos los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA. Fedun y Fatun, con fuerte peso en la UBA, no habían adherido a la medida de la semana pasada, a la espera de que se concretara una propuesta salarial el jueves 6, según lo había prometido la ministra Sandra Pettovello en la reunión de la paritaria en mayo, indicaron fuentes gremiales. Al no llegar la propuesta, el viernes 7 definieron el paro de 48 horas, al que se sumó el resto de las organizaciones que integran el Frente Sindical.

¿Qué impacto tendrá el paro de 48 horas en las universidades de Neuquén y Río Negro?

El paro afectará a todas las instituciones de educación superior de Argentina, ya que tanto docentes como no docentes participarán en la medida. Víctor Curapil, secretario general de Cediunco, destacó que todas las federaciones del frente universitario sindical se han sumado al paro, asegurando un impacto significativo a nivel nacional. Esto implicará la interrupción de clases y actividades administrativas, afectando a miles de estudiantes y trabajadores.

Además, el miércoles habrá dos grandes movilizaciones impulsadas desde el Frente Intersindical Universitario: a las 10, frente al monumento a San Martín en Neuquén y, a las 18, en Avenida Roca y Tucumán, en Roca.

Contexto de los recortes en el presupuesto universitario y la situación de la Patagonia

Los gremios universitarios han expresado su descontento y frustración ante la falta de avances en las negociaciones salariales. Adunc, tras el Plenario de Secretarías Generales de Conadu Histórica, convocó al paro nacional de 48 horas, criticando la ausencia de propuestas del gobierno y denunciando una maniobra de dilación.

Víctor Curapil mencionó los recortes presupuestarios que afectaron significativamente a las universidades. Destacó que sin un apoyo adecuado al sector universitario, la calidad educativa y el funcionamiento de las universidades públicas están en riesgo. “Sin docentes universitarios, la universidad pública corre peligro”, enfatizó.

Respecto a la situación en la Patagonia, Curapil señaló que en la región, donde se encuentra la Universidad del Comahue, la pérdida del poder adquisitivo fue más pronunciada debido al alto costo de vida.

Aunque existe un porcentual de zona que ayuda a compensar estos costos, los recortes y la inflación han agravado la situación. Además, expresó su preocupación por la posible reintroducción del impuesto a las Ganancias, que podría afectar aún más a los trabajadores universitarios de la región.

Paro universitario de 48 horas: ¿corre riesgo el segundo cuatrimestre?

El paro de 48 horas se lleva a cabo en un momento crítico, justo antes del cierre del primer cuatrimestre. Esto plantea interrogantes sobre el inicio del segundo cuatrimestre, ya que los sindicatos consideraron que las condiciones salariales actuales no son sostenibles para los trabajadores.

Si no se alcanzan acuerdos satisfactorios, es probable que el conflicto se extienda, afectando el calendario académico y la normalidad de las actividades universitarias. Si bien no hubo declaraciones explícitas desde el Frente Intersindical, si no hay soluciones al corto plazo, el inicio del segundo cuatrimestre podría verse seriamente comprometido.

