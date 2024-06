La legendaria radio de Roca donde muchos hicieron sus primeros pasos, cumple 37 años

Si bien el aniversario de Fm Antena Libre es el 1 de junio, decidieron festejarlo hoy, el 5 de junio. ¿El motivo? Poder darse el gusto y hacer todas la actividades que tienen planificadas. «La sensación que compartimos es felicidad por seguir teniendo la radio, que comenzó siendo un proyecto de extensión con mucha actividad comunitaria en los barrios, con las cabinas barriales, para que nuestras clases populares, trabajadores, tomen su voz y la hagan escuchar», explica Paola Arias, trabajadora de la radio desde hace 22 años.

Así es, esta radio universitaria, comunitaria, alternativa y popular cumple 37 años. Y una de las alegrías compartidas entre quienes la sostienen es de “no haber perdido esa parte comunitaria siendo un medio universitario», explica Paola Arias.

A lo largo de estas casi cuatro décadas han pasado por distintos gobiernos, políticas públicas, vientos a favor y en contra. «Es un logro, sostenerla hoy en este contexto de coyuntura política difícil que nos atraviesa a todos nos parece esencial porque cumple un rol muy importante en la comunidad. Siempre lo cumplió. Siempre fue Antena un medio importante y tenido en cuenta por las organizaciones sociales, populares, sindicales, sindicales, políticas, gremiales y la gente de los barrios que sabe que en Antena llega y es escuchada», analiza Arias y continúa, “pero en estos tiempos creo que sostener un medio universitario es más que importante”.

“Con un Ejecutivo a nivel nacional que bastardea nuestras universidades públicas y con políticas de ajuste, creemos que Antena es importante de sostener”. Por eso, para el festejo decidieron hacer un “acto político, poner la antena en la calle, no solo defendiendo los medios públicos universitarios, sino también defendiendo la Universidad pública para resignificar frente a este contexto, este imaginario que intenta imponer el Ejecutivo a nivel nacional y todos sus funcionarios, de que la Universidad no sirve, de que la educación pública no sirve, que los medios públicos y comunitarios y universitarios no sirven. Frente a eso le decimos, acá estamos, tenemos 37 años, sostenemos esta comunicación pública comunitaria”.

Los festejos, son también excusas para recordar a quienes fueron importante para el proyecto y ya no están. Por eso, hay un recuerdo especial para Verónica Martínez, locutora, periodista y productora de reconocidas audiciones como Feria Nómade y Radio Acústica, fallecida en 2020.

La radio universitaria es un espacio donde muchos profesionales de la región hicieron sus primeras prácticas. Foto: Juan Thomes

El mural del festejo

Entre las actividades del festejo esta el mural de la fachada de la radio, a cargo del artista de la región Chelo Candia. Desde el jueves pasado que viene pintando trazo por trazo. Pero, este mural tuvo una particularidad: falleció la madre de Plaza Línea Fundadora, Norita Cortiñas y eso cambio los planes de Chelo.

“Yo iba a pintar una madre de Plaza de Mayo que representara a todas, pero a partir de que falleció Norita me empezaron a preguntar ¿Tendría que estar Norita no?”, cuenta Chelo Candia. Lo pensó y decidió: ponerla como principal en la composición. Respetó el boceto original, pero le sumó a Norita. “La pusimos en el centro y el mural terminó siendo como un homenaje a Norita”, explica.

“En el mural Norita aparece desde su ternura, su amor, sonriente”, cuenta Chelo Candia, y adelanta que el se completa con imágenes de personas, “que representan el pueblo”, explica y un micrófono grande, “que hace alusión a que la radio ha sido un lugar donde se escuchan distintas voces”.

La muerte de Nora Cortiñas obligó a Chelo Candia a repensar el boceto del mural. Foto: Juan Thomes

La radio cumple 37 años y para Chelo Candia ha sido un lugar importante para la comunidad universitaria. “Los estudiantes tienen ahí su micrófono, su lugar de expresarse, la radio ha sido un lugar para la comunidad universitaria como difusor de ideas de jóvenes aprendiendo, un lugar donde los que estudiamos comunicación pudimos expresar nuestras ideas, nuestra forma de mirar el mundo”.

Al mediodía compartirán un almuerzo a la canasta y a las 14 se hará la inauguración del mural con música en vivo. También estará presente Sabrina Gullino Valenzuela Negro nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo que busca a su hermano mellizo.