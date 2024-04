No habrá paro de colectivos: UTA y empresarios llegaron a un acuerdo, con un aumento de tarifas y subsidios

Después de cinco horas de reunión y de tensión en la Secretaría de Trabajo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias llegaron a un acuerdo y finalmente no habrá paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de un acuerdo parcial, por el que los empresarios pagarán 500.000 pesos no remunerativos en dos cuotas mensuales de $ 250.000 el 15 de mayo y el 14 junio. La posible medida de fuerza no afectaba la situación en Neuquén y Río Negro.

Según publicó Clarín, el financiamiento económico de este acuerdo, equivalente a unos $ 12.500 millones, se saldará con un nuevo aumento de tarifas, que está en análisis del Gobierno, y con un incremento en el monto de subsidios que paga la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.

El boleto de colectivos podría saltar de $ 270 como mínimo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires hasta un máximo de $ 409,32, incremento de 51,6% que equivale a la inflación acumulada en el primer trimestre del año.

Si no, el Gobierno debería convocar a un «mecanismo de participación ciudadana» para hacer un ajuste mayor, con efecto en la inflación. Todas las alternativas están en estudio, señalan en los pasillos oficiales.

«Sabemos que no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento de nuestras familias», comunicó la UTA, a través de sus redes sociales.

Y cerró: «La discusión salarial continúa abierta». La nueva reunión sería la semana próxima, por el tema paritarias.

Con todo, se trata de un aumento en el bolsillo de 83% acumulado en el año, frente a una inflación que en abril acumularía cerca del 66% y recién en mayo alcanzaría el 83%, si la variación promedio de los precios de la economía continúa en el 10% mensual. Los 50.000 choferes de la UTA cobrarán $ 987.000.

La audiencia en Trabajo con las cámaras empresariales y la UTA comenzó pasadas las 13.30. El sindicato conducido por Roberto Fernández quería que les reconozcan a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos $ 987.000. A esa cifra se llegará con los bonos no remunerativos, y el monto está muy por encima de lo que el Gobierno busca convalidar (paritarias a la baja o salarios que apenas igualen a la inflación).

La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar $737.000 a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.

Hace dos semanas, la UTA había intimado a las empresas a resolver el conflicto antes del jueves 25, o retomaría la «retención de tareas» (un paro, en concreto, que no puede ser alcanzado por una conciliación obligatoria) el viernes 26.

La reunión de este miércoles continuó en la misma sintonía: el gremio llegó a plantear la posibilidad de trabajar con la validadora SUBE desactivada y, por lo tanto, con viajes gratis. Era una forma de eludir el paro, «para no perjudicar al usuario».

La medida novedosa era «salir a trabajar sin activar la SUBE (que es un rubro salarial) como medida de protesta». «Sería como no cobrar boleto», indicaron las fuentes. El gremio trazó durante la tarde un paralelismo con la situación en los subtes. «Ellos levantan los molinetes y no pasa nada», sostuvieron.

La medida encontraba el previsible rechazo de las empresas: decían que sería ilegal desactivar la validadora SUBE. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), su vicepresidente, Luciano Fusaro, era pesimista y había aventurado en la previa que no se alcanzaría una solución, aunque esperaba encontrar más tiempo para alcanzar un acuerdo.

«Todavía no tenemos precisiones, espero que el Gobierno sea quien informe la política de tarifas y subsidios para las próximas semanas», dijo Fusaro a Clarín, cuando ingresaba a la audiencia. Además, insistió en que la tarifa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) «debería ser de $ 1.000 como mínimo, para que permita tener colectivos nuevos, aire acondicionado y coches cada 5 minutos».

La reunión no alcanzó a resolver la «incertidumbre» que rodea al sector. Así lo sostuvo el propio Fusaro, a la salida de la audiencia en la Secretaría de Trabajo.

«Nos queda hablar con las autoridades a ver cómo se financia. Nosotros acordamos con el gremio en un marco de una gran incertidumbre. Estamos negociando con incertidumbre, no sabemos en mayo si habrá suba de tarifas, tomamos el riesgo para evitar un conflicto y ganar tiempo para seguir negociando. Esto se financia con subsidios o tarifas. Los colectivos siguen funcionando a pesar de todo», afirmó el vicepresidente de AAETA.

«Nos resulta raro que esté pisada la tarifa con una economía desregulada», agregó Fusaro, que destacó que el dinero «tiene que estar el 15 de mayo», fecha del pago de la primera cuota. «Hacemos un esfuerzo y ganamos tiempo. Con el gremio hicimos un acuerdo, firmamos el acta. Si el dinero no está habrá un conflicto», enfatizó.

Con información de Clarín

Paro de colectivos: por qué las posibles medidas de UTA no impactan en Neuquén y Río Negro

La posibilidad de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) había generado cierta incertidumbre entre los usuarios del transporte público.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había advertido sobre la posibilidad de medidas de fuerza ante la falta de soluciones a las negociaciones con la federación empresarial. Sin embargo, hubo arreglo parcial y se destrabó el conflicto.

De todas maneras, en Neuquén y Río Negro la situación era diferente. A pesar de que estas provincias se ven afectadas por los conflictos en el AMBA, ya que algunas empresas se rigen bajo el convenio del Área Metropolitana, las firmas Pehuenche (líneas que operan entre Cipolletti y Neuquén) y Koko, abonaron los montos con aumento y se descartaron potenciales medidas de fuerza por parte del gremio.

Sin embargo, con el pago haberes de mayo -próximos a acreditarse-, la situación es vista desde cerca ante el posible planteo de las empresas de verse «imposibilitados» de abonar el acuerdo salarial.