Paro de colectivos: en Neuquén y Río Negro no habrá medidas de UTA

En un esfuerzo por evitar el paro de colectivos anunciado para el jueves 25 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), representantes del gobierno nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresas de transporte se reunirán en una audiencia. El encuentro será esta tarde, a partir de las 13 y la situación llega bajo tensos cruces en las negociaciones. De todas maneras, el conflicto que podría recalar no tendrá impacto en la región. Los motivos.

El conflicto entre UTA y las empresas de transporte se basa en la exigencia por parte del gremio que nuclea a los trabajadores de colectivos radica en el pedido de la incorporación al sueldo básico de marzo del bono de $250.000 pagado en febrero. Esta cifra elevaría el mínimo a $987.000.

Por otro lado, las empresas argumentaron no contar con los fondos suficientes y proponen como salida un aumento del boleto de $270 a $340.

Según referentes del sector, la incertidumbre sobre la tarifa y la falta de recursos dificultan la posibilidad de ofrecer una solución. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, sostiene que la paritaria no fue firmada para marzo y los meses siguientes, mientras que las empresas calculan necesitar $12.500 millones del Estado para cubrir los salarios.

«En esta audiencia no tenemos algo nuevo para decir. No sabemos qué va a pasar con la tarifa y si no nos dicen con qué recursos vamos a contar, no podemos hacer un ofrecimiento a UTA», dijeron desde Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) a TN.

El escenario planteó un desafío complejo, ya que, según los empresarios, el incremento del boleto en el AMBA y el Gran Buenos Aires a $1200 tendría un alto costo político y podrían reducirse frecuencias, lo que afectaría la calidad del servicio por la quita de subsidios que se otorgan en esa zona geográfica.

«Los costos reales nos da un mínimo de $1000. Si el Gobierno eliminara todos los subsidios en el AMBA, el valor del boleto se iría a $1200 por 250.000 millones de pasajeros. Eso hace que no arreglemos con UTA. Reducimos frecuencias, pero entras en un círculo de deterioro progresivo porque subir la tarifa tiene un costo político muy alto«, cerró otra fuente de la Fatap.

Paro de colectivos: por qué las posibles medidas de UTA no impactan en Neuquén y Río Negro

La posibilidad de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue generando incertidumbre entre los usuarios del transporte público. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya había advertido sobre la posibilidad de medidas de fuerza ante la falta de soluciones a las negociaciones con la federación empresarial.

En Neuquén y Río Negro la situación es diferente. A pesar de que estas provincias se ven afectadas por los conflictos en el AMBA, ya que algunas empresas se rigen bajo el convenio del Área Metropolitana, las firmas Pehuenche (líneas que operan entre Cipolletti y Neuquén) y Koko, abonaron los montos con aumento y se descartaron potenciales medidas de fuerza por parte del gremio.

Sin embargo, con el pago haberes de mayo -próximos a acreditarse-, la situación es vista desde cerca ante el posible planteo de las empresas de verse «imposibilitados» de abonar el acuerdo salarial.