Nueva interna en ATEN por planillas antes de las asambleas en Neuquén: qué dijo Guagliardo

Previo al inicio de las asambleas que realizará este jueves y viernes el gremio docente ATEN para debatir la propuesta salarial que hizo el gobierno de Rolando FIgueroa, la seccional de Capital apuntó contra la conducción provincial y criticaron que están haciendo firmar planillas «para hacer pasar el acuerdo». El secretario general del sindicato, Marcelo Guagliardo, se refirió a la denuncia que hicieron desde el sector que encabeza Angelica Lagunas.

«Fuimos advertidas por compañeras de base que militantes rentados del TEP, estaban recorriendo escuelas de capital, haciendo firmar planillas de aceptación del acta a sabiendas que este viernes está convocada la asamblea a las 8 en la EPET 8″, afirmaron en un comunicado desde la comisión directiva de ATEN Capital.

Y agregaron que si bien «lo habían hecho en varias oportunidades en seccionales del interior, nunca lo habían asumido» y marcaron que «en la historia de ATEN ninguna corriente había ido tan lejos en una maniobra que rompe con el método histórico» del gremio y con su Estatuto.

Al respecto, Marcelo Guagliardo fue consultado por Diario RÍO NEGRO. El dirigente gremial dijo que en las recorridas se ofrece información sobre la última propuesta salarial. En cuanto a las planillas señaló que es una posibilidad para que las personas que no concurren a las asambleas se puedan expresar. «Se está garantizando mas participación, no reemplaza a las asambleas«, marcó Gugliardo.

Amplió que es una medida que busca responder a una reclamo de personas que manifestaban que deseaban expresarse en las definiciones y se les dificultaba concurrir a las asambleas. «Una forma de garantizar es recorrer los lugares de trabajo. Es más democracia», indicó.

La conducción de ATEN impulsará la aprobación del acuerdo salarial

Marcelo Guagliardo expresó a este medio que desde la conducción provincial impulsarán la aceptación de la última propuesta que hizo el Gobierno de Rolando Figueroa.

Indicó que tiene «mejoras en los salarios básicos» y actualización por IPC. Sumó que se incrementó la Bonificación por Antigüedad de 120 a 130%. También que se incorporará el porcentaje de “Ubicación por zona” para las escuelas grupo A.

Todo esto marcó que mejora el piso para 2025. «Con esto y con lo que se logró en marzo, se recupera la diferencia que se adeudaba de enero», resaltó Guagliardo.

Desde ATEN Capital calificaron que la propuesta no es buena. «Como saben que el acuerdo salarial es malo, intentan a través de maniobras burocráticas imponerlo y por esa vía terminar con las asambleas que ya no pueden ganar. Por eso queremos informar a toda la sociedad. A la base docente llamamos a no llenar ninguna planilla ni encuesta o consulta», manifestaron.

Las asambleas se realizarán en las distintas seccionales este jueves y viernes. El sábado se realizará el plenario de secretarios generales.