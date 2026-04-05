Marcelo Rucci activa su partido y sale a buscar «cuadros» en Neuquén: «El 2027 no nos enloquece»

Fuerza Neuquina y Federal, el partido impulsado por el líder petrolero Marcelo Rucci, realizó el miércoles pasado un encuentro en la capital neuquina donde analizó su presente y los pasos a seguir luego de haber recibido a fines del año pasado su reconocimiento definitivo en la provincia.

La reunión se desarrolló en el barrio Villa María, hasta donde llegaron dirigentes ligados al espacio, militantes y vecinos.

«Esto no es a dedo»

Durante la charla, Rucci confirmó que su intención no es ser candidato, sino darle «participación a la gente», formar «nuevos cuadros» y demostrar «con hechos» lo que el partido está defendiendo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa dijo que la idea de estos evento ses «darnos a conocer» y otorgarle lugar a la militancia, mostrando en paralelo «que no somos más de lo mismo».

Aseguró que la agrupación, de la cual es su máximo referente, todavía se está asentando en la política neuquina. Si bien reconoció que por ahora está más activa en zonas referenciadas con la actividad hidrocarburífera, como pueden ser Rincón de los Sauces, Añelo o la Confluencia, afirmó que también «nos están llamando de otros lugares de la provincia».

Rucci valoró el interés de la gente. Evaluó que «se está viendo que esto no es a dedo» y que se busca evitar un esquema donde sean «cuatro o cinco candidatos eternos» los que toman las principales decisiones.

Consultado por su proyección personal, descartó de momento ser candidato. También minimizó que el resto de la dirigencia del Fuerza Neuquina y Federal, donde también tiene participación su hija, la diputada provincial Daniela Rucci, esté buescando una postulación.

«Este es un lugar de responsabilidad, no de comodidad«, insistió.

La carrera por el 2027

Respecto a la posición del espacio en 2027, contestó que primero se deben consolidar sus ideas, formar cuadros políticos y recorrer el territorio, tarea que definió como «muy díficil y desgastante». «No nos volvemos locos, vamos despacio y dando pasos firmes, apostando por Neuquén y sus oportunidades, en oposición al centralismo porteño que a veces actúa como una barrera».

El partido obtuvo su reconocimiento defitivo en diciembre pasado, cuando la jueza federal de Neuquén Carolina Pandolfi avaló su listado de 3.300 afiliaciones y lo dejó autorizado para competir en elecciones de cáracter municipal, provincial y nacional.

La fuerza política como tal, sin embargo, se había presentado más de un año antes. Fue después de que varios dirigentes petroleros, con Rucci a la cabeza, anunciaran su desafiliación del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Fuerza Neuquina y Federal quedó compuesto por un Consejo Partidario y un Congreso Partidario, el primero a cargo de Rucci y el segundo de Ernesto Inal, actual secretario adjunto del sindicato de los trabajadores hidrocarburíferos.

Rolando Figueroa, el MPN y la industria petrolera

El referente petrolero también se refirió a la relación con el gobernador Rolando Figueroa cuando se le preguntó por la posibilidad de un acercamiento entre el partido que preside y La Neuquinidad, el espacio oficialista.

Reconoció que existen «coincidencias claras», especialmente «por la defensa de Neuquén». No obstante, consideró que «esa defensa debe demostrarse con hechos, porque nosotros sabemos que estamos en una provincia que cada vez interesa más y es observada por gente que antes no la tenía en cuenta».

Por eso, resaltó la necesidad de mantener «acceso» al gobernador y tratar temáticas «directamente con él sin tener que pasar por Buenos Aires».

En el plano político, Rucci comentó además la actualidad de su anterior agrupación, el MPN. Remarcó que hoy no encuentra interés en el tradicional sello partidario y recordó “la cantidad de puertas que tocamos para que nos atendieran” después de la histórica derrota electoral de abril de 2023.

«Sabemos que puede haber algún acuerdo, pero va a ser para defender a los mismos de siempre y eso a nosotros no nos interesa», remarcó al pronunciarse sobre la renovación de autoridades que el expartido gobernante debe hacer este año.

Por otra parte, Rucci reiteró su preocupación por los trabajadores de la industria convencional que, según dijo, hoy están en una situación de incertidumbre por la salida de varias empresas de ese segmento hacia el no convencional de Vaca Muerta.

Aunque evitó dar un número concreto, dijo que la cantidad de operarios que esperan claridad sobre su futuro «es muy significativa». Y explicó que se trata de personal «con muchos años de experiencia» en la actividad.

Comentó que una posibilidad es que las empresas que se hayan pasado del convencional al no convencional logren «reasignarles funciones» y conservar sus puestos de trabajo.

Opinó que las concesiones convencionales, a su vez, podrían encontrar una continuidad en empresas de un volumen de inversión menor respecto a las grandes operadoras, que hoy ven en Vaca Muerta a su principal motor de rentabilidad.