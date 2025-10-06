Otro gremio estatal de Neuquén le puso fecha a sus elecciones y ya asoman los primeros candidatos

El sindicato de los empleados judiciales de Neuquén, Sejun, tendrá elecciones el próximo 10 de noviembre, de acuerdo al cronograma electoral que se dio a conocer en los últimos días. En total, estarán habilitados para votar unos 1.398 afiliados, entre trabajadores activos y jubilados.

Aunque las listas que participarán se conocerán el lunes 13 de octubre, luego del vencimiento del periodo de inscripción el próximo viernes 10, ya se sabe que al menos tres tienen intenciones de competir.

Se trata de la Azul, la Magenta y la Verde, que hicieron reserva de sus colores y también presentaron sus avales, requisitos necesarios camino a la oficialización de sus nóminas.

El sindicato pondrá en juego un total de 11 cargos titulares y 13 adjuntos en el secretariado general, además de los tres delegados que lo representarán ante la Federación Judicial Argentina.

Las urnas estarán disponibles en los principales edificios judiciales de toda la provincia entre las 8 y las 14, aunque en Neuquén capital, habrá tiempo hasta las 18 en la sede central del Sejun, en calle La Rioja al 486.

Sejun votará en noviembre y ya tiene a los primeros postulantes

Claudio Salazar, actual secretario general, irá por la reelección con la lista Azul. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, explicó que todas las listas deberán tener al menos dos representantes de cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia, que son cinco.

Dijo que, para su sector, el objetivo es revalidar lo realizado en los últimos cuatro años y, en especial, avanzar con la implementación de los primeros siete puntos del convenio colectivo del trabajo, que ya fueron acordados con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Señaló que la Azul es una propuesta que combina «experiencia y renovación», con la participación de compañeros «con los que ya venimos trabajando» y otros que tendrán la posibilidad de asumir cargos de conducción por primera vez.

Además de él, indicó que ya confirmaron en los primeros lugares a Luciana Torti como subsecretaria general, Gonzalo Lorré como secretario gremial y a Aníbal Lepera como secretario de prensa.

Otra de la listas con intenciones de competir es la Magenta. Su postulante a secretario general es Eduardo Vargas, quien es empleado judicial desde hace cinco años y pidió por una «renovación dirigencial» al ser entrevistado por este medio.

Aseguró que la idea es lograr una lista que represente a los jóvenes y también a la «pluralidad» de opiniones dentro del sindicato, a partir de un modelo conducción que no sea unipersonal.

El resto de los integrantes de la nómina, dijo, se darán a conocer una vez que se oficialice la inscripción, lo que está previsto para este viernes.

Desde la lista Verde, que iría con Santiago Alonso como postulante a secretario general, prometieron llevar al sindicato «de vuelta a las oficinas», todo esto en un contexto de «fuerte avance contra los derechos laborales».

En contacto con este diario, plantearon la necesidad de «poner en valor a Sejun», porque al no tener convenio colectivo de trabajo instaurado, «es la única barrera que existe» para discutir los temas con «nuestros jefes». Al igual que la Magenta, esperan dar a conocer al resto de sus candidatos cuando se oficialicen las listas.

Año de elecciones para los gremios en Neuquén

En Sejun, la condición mínima para sufragar es contar con 6 meses de afiliación y para quienes son candidatos, se exigen al menos dos años como afiliados.

Como informó Diario RÍO NEGRO, esta será uno de los últimos procesos electorales en el ámbito gremial de Neuquén.

Este año ya pasaron por las urnas ATEN, el sindicato de Petroleros Privados -que cubre también a Río Negro y La Pampa- y la Uocra. Estas dos últimas organizaciones, sin embargo, no tuvieron competencia, porque solo sus oficialismos presentaron candidatos.