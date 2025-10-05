PIAP: cinco empresas contestaron el llamado de Neuquén para acordar futuras compras de agua pesada

El futuro de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) ganó expectativa con la convocatoria del gobierno de Neuquén para registrar potenciales compradores del insumo. El llamado, que se efectuó a través de cartas de intención, fue respondido por cinco empresas, en su mayoría internacionales.

La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por fuentes del ministerio de Planificación, que tiene a su cargo el manteniendo del complejo ubicado en Arroyito a través de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI).

Desde la cartera que conduce Rubén Etcheverry explicaron que en total cinco firmas contestaron la invitación que realizó el Ejecutivo con la finalidad de identificar potenciales compradores de agua pesada.

Indicaron que los acuerdos, que no implican un contrato efectivo de comercialización, se sellaron por plazos de hasta siete años y para «las dos líneas de producción que tiene la planta».

Los nombres de las compañías que respondieron por ahora no se darán a conocer y varios de los convenios suscriptos se hicieron bajo la condición de confidencialidad, se detalló oficialmente.

El futuro de la PIAP: las empresas mencionadas y el plazo de respuesta que dio Neuquén

Al anunciar la convocatoria, el Gobierno había mencionado que las empresas que podían convertirse en socias para la PIAP ya «estaban identificadas» y que se trataba de un mercado «con pocos jugadores» .

Algunas de las compañías citadas fueron Isowater, Candu Energy, Wuhan Spectral Isotope Technology y Merk.

La fecha límite para enviar las cartas de intención se había fijado para el 15 de septiembre. Pero algunos problemas logísticos y burocráticos extendieron el plazo otras dos semanas, hasta el pasado martes 30.

Desde el Gobierno esperaban que esta medida funcionara como una suerte de incentivo para la planta y el financiamiento que todavía se necesita de cara a su puesta en marcha. La reactivación de la planta, según estimaciones oficiales, demandarían inversiones multimillonarias por un periodo de al menos dos años.