Paritaria docente: ATEN advirtió que peligra el inicio de clases en Neuquén «si Milei no reflexiona»

El presidente Javier Milei anunció que no enviará el Fondo Nacional de Incentivo Docente a las provincias y generó alerta. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, reprochó la actitud del mandatario y adelantó que el inicio del ciclo lectivo 2024 «está en peligro porque el Estado nacional se ha corrido de su responsabilidad».

Escuchá a Marcelo Guagliardo en RÍO NEGRO RADIO:

El gremialista participó de la reunión que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La semana que viene realizarán un congreso para acordar medidas concretas ante la decisión de Milei. «Si el 22 de febrero no está convocada la paritaria y obviamente no se regulariza el envío de estos fondos, nos encaminamos hacia un conflicto», advirtió.

Guagliardo sostuvo que «el presidente desconoce la legislación vigente y las responsabilidades del Estado nacional», aunque no se mostró sorprendido ya que «está a tono con esta voracidad que tiene para llevar adelante el ajuste y que le cierren las cuentas». De todas maneras, remarcó: «Argentina no puede funcionar solo con los aportes de las provincias y necesitamos esa paritaria nacional que hace casi 20 años que está vigente«.

Para el docente, el contexto actual lo retrotrae a «los 90, de la mano del menenismo, las enormes huelgas de esos años, las carpas blancas, las luchas que se dieron en distintos lugares de la Argentina para lograr la paritaria nacional».

Pero, a nivel provincial, también le hace acordar al gobierno de Jorge Sobich y el asesinato del docente Carlos Fuentealba. «No hay manera de aplicar semejante medida si no se acompaña con la habilitación de la represión y la utilización de la fuerza represiva del Estado, para intentar disciplinar a todo aquel que pretenda quejarse. Lo hemos vivido acá en nuestra zona en la época del sobichismo, cuando se llegó al crimen de un trabajador en una protesta pacífica. Entonces, la verdad que lo que se está poniendo en discusión es demasiado grave», recalcó.

Así, «es difícil prever qué puede llegar a pasar si no hay una definición o una marcha atrás» desde el gobierno. Estas decisiones no tienen nada que ver con mejorarle la calidad de vida a las argentinas y a los argentinos. Esto es para condenarnos a todas y a todas a un futuro bastante poco deseado», aseveró.

ATEN exige la convocatoria del gobierno de Neuquén

El secretario general afirmó que el inicio de las clases «está en peligro porque el Estado nacional se ha corrido de su responsabilidad de sostener, con financiamiento nacional, la inversión educativa en las provincias y pone en riesgo el derecho a la educación de millones de estudiantes».

El territorio neuquino que administra Figueroa no está excento. «Hay provincias que, lamentablemente, todavía no están convocando y las que lo han hecho, insisto, no están dando la respuesta que necesitamos. En Neuquén no tenemos ninguna convocatoria, aunque habíamos tenido conversaciones formales tanto con la ministra de Educación (Soledad Martínez), como con el ministro de Gobierno (Jorge Tobares), a quienes le transmitimos la importancia de generar un ámbito de negociación salarial de manera oportuna y con anticipación suficiente», indicó Guagliardo.

Y repochó: «Esto no está pasando. Estamos a poco más de dos semanas de la fecha prevista para iniciar las clases y no ha habido ninguna convocatoria a llevar adelante esas negociaciones. Nosotros la semana que viene ya estamos convocando a nuestro plenario de secretarios generales para evaluar de qué modo encaramos estas dos semanas».

Guagliardo sostuvo que, desde ATEN, harán el máximo esfuerzo para recibir a los y las estudiantes en las aulas el próximo 4 de marzo, como en «los años anteriores, donde no hubo conflicto en Neuquén».

