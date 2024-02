El inicio de clases se complica por el cese de los envíos de fondos federales

La decisión del gobierno nacional de cortar el flujo de fondos a las provincias para financiar una parte de los salarios docentes amenaza con desatar un conflicto de proporción federal. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se financia con un impuesto a los autos de alta gama, no fue renovado y los gobernadores analizar la posición de tomar por la caída de estos fondos.

Por lo pronto el rionegrino Alberto Weretilneck adelantó que reclamará ante la Justicia por el recorte del gobierno de Javier Milei. “La fiesta debe ser pagada por el gobierno nacional y no por los gobiernos de las provincias”, declaró ayer en Río Negro Radio.

“No tengo un número definido”, dijo a la vez que adelantó que no habrá “aumentos que pongan en peligro el equilibrio financiero de la provincia”.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que agrupa a los docentes a nivel nacional, advirtió que “peligra el inicio de clases” y reiteró su pedido al Gobierno para la “urgente convocatoria” a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

El actual Gobierno nacional decidió no extender la validez del decreto que garantiza la continuidad del fondo, algo que se hacía desde hace 26 años.

Este fondo salarial se creó durante el gobierno de Carlos Menem luego de una protesta conocida como “Carpa Blanca”, que duró 1.003 días.

La ley 25053 señala que el fondo iba a ser financiado con un impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. Lo recaudado por ese tributo iba a ser destinado “al mejoramiento de la retribución de los docentes, de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno “está evaluando” la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía “no hay ninguna definición al respecto”.

Además, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, ratificó que, “en principio, la Nación no va a transferir” a las provincias los recursos económicos correspondientes al Fonid y los comedores escolares porque “considera que hoy no tiene existencia, no existen”.

“Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto”, respondió Adorni cuando fue consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, reclamada desde Ctera.

Indicó que “cada jurisdicción” del país “es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores” porque “los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.