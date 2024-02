Paritarias en Río Negro: Weretilneck aseguró que habrá ofertas que se «puedan pagar»

Unter anticipó que si "no hay aumentos", las clases no iniciarán en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

Los docentes volvieron a las escuelas y, simultáneamente, Unter reactivó su presencia sindical, con un fuerte reclamo de recomposición salarial mientras que el gobernador Alberto Weretilneck posiciona a Río Negro en un escenario nacional conflictivo y adelantó que estará “difícil el inicio del ciclo escolar”.

En lo salarial, los estatales rionegrinos retomarán las negociaciones el próximo 23 de febrero. Ayer, el mandatario afirmó que “todavía no tiene oferta”. Los técnicos se inclinan por sostener una mejora -esencialmente- con sumas fijas.

“Las propuestas serán aquellas que se pueden pagar”, “el dinero es uno solo” y “el Estado no se agota en los salarios”, repitió Weretilneck ayer en diálogo con Río Negro Radio.

Simultáneamente, en Viedma, la Unter se concentró frente al ministerio de Educación, en línea con el retorno de los docentes a las escuelas.

En ese marco, su secretaria general Silvana Inostroza ratificó la pretensión de subas porcentuales aunque aceptó “el difícil contexto” y consideró que si se persiste en incrementos por sumas fijas serán evaluados por “los órganos democráticos del gremio”. Pero, tiene que “ser una propuesta y no un bono (como los pagos de enero y febrero), que no queda instalado, no pasa nunca a ser parte del salario y eso es lo que queremos evitar”.

La secretaria general de Unter, Silvana Inostroza, habló ayer durante la conferencia de prensa frente a la sede central de Educación en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Antes, Inostroza entendió que cualquier recuperación en Río Negro llega “tarde” al plantear que los “haberes están congelados desde noviembre” y que, con una inflación anual del 211%, la brecha salarial llegó al 120%, según su estimación.

En cambio, Weretilneck reafirmó el cese de la actualización salarial por inflación para sostener el criterio de “pagar el salario que se pueda pagar” y, además, la determinación de la “reorientación del gasto”, es decir, “una parte para todos”.

El gobernador y el gremio docente coincidieron sí en el rechazo a la suspensión de transferencias al sistema educativo por parte de la Nación, profundizando la complejidad del contexto.

“Será un año complejo en todo el país, no solamente en Río Negro”, aclaró enseguida Weretilneck, resaltando la participación nacional en la problemática educativa provincial. Así, se focalizó en el corte de los envíos de partidas nacionales del Incentivo Docente y de la Conectividad, estimando impactos del 8% al 11% en las remuneraciones docentes. Luego, adelantaría que esas mermas formarán parte de las próximas negociaciones.

“Vamos a tratar de poner todo de nuestra parte. Pero estará difícil el inicio escolar”, remarcó, tras lo cual, incluyó en las dificultades que Nación no realizó la convocatoria a sus paritarias.

Por otra parte, Weretilneck confirmó que el 23 de febrero se iniciará el pago del bono de febrero. Esta mejora surge de una escala, con sumas que van desde los 57.000 pesos hasta los 85.000 pesos. Así, se ratificaron los montos aunque UPCN había solicitado aumentos este mes por el impacto inflacionario.

Ese mismo viernes 23 se reabrirán ambas paritarias con los gremios, que se centrarán en los incrementos para los haberes de marzo y con la base de las liquidaciones de noviembre, considerando que el bono cancelado fue asignado exclusivamente para enero y febrero, incluso por planillas complementarias.