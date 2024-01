Paritarias en Río Negro: Unter en estado de alerta hasta que el gobierno no realice una oferta

Unter no salió conforme de la última paritaria y sigue insistiendo con el no inicio de clases en Río Negro. Foto Archivo

El Plenario de Secretarios Generales de Unter se reunió luego de la paritaria con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos que se realizó la semana pasada. Ante la falta de una propuesta salarial, el gremio docente resolvió por unanimidad ratificar el no inicio del ciclo lectivo 2024 en caso de que el gobierno provincial no realice una oferta de recomposición que contemple el proceso inflacionario, «que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la Educación».

En la paritaria pasada, el gobierno rionegrino una vez más afirmó no tener una propuesta de aumento y sostuvo que «lamentablemente no estamos en condiciones de realizar una propuesta salarial porque si aumentamos el gasto después no podremos pagar los sueldos. No podemos discutir porcentajes ni actualizaciones porque la Provincia está al límite, tiene menos ingresos y más gastos producto de la hiperinflación».

Tras los festejos de año nuevo y con los representantes de las 18 seccionales, se reunió en forma virtual el Plenario de Unter resolvió continuar en estado de alerta y sesión permanente, adherir al paro nacional convocado para el 24 de enero por las centrales obreras sindicales, y también convocar a participar de las acciones políticas que se coordinen de conjunto «para construir la unidad con el resto de los sindicatos y organizaciones sociales, de manera de articular estrategias de lucha y resistencia en defensa de los derechos conquistados».

El gremio definió impulsar acciones contra «la intención de liquidar el sistema jubilatorio nacional y pavimentar el camino a reinstalar las AFJP, y propiciar la ratificación y protección de los ingresos que cobran jubilados y pensionados de nuestra provincia en concepto de zona austral, ante la amenaza concreta de que con las nuevas medidas se elimine este derecho adquirido».

Otras acciones contra de las «políticas neoliberales que el gobierno nacional impulsa en el DNU y en la Ley Ómnibus, ya que implican no sólo un fuerte ajuste sobre la clase trabajadora, sino que buscan concentrar en el Ejecutivo la suma total de los poderes, con la consecuente sumisión y dependencia de las provincias al Poder Central».

Por otra parte, Unter resolvió exigir a legisladores y en el Congreso Nacional que «hagan público su posicionamiento respecto de las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, y que al momento de trabajar en torno al DNU, la Ley Ómnibus o cualquier otra iniciativa que avance sobre los derechos de los trabajadores, cumplan con las plataformas electorales que propusieron en campaña y que los llevó a ser electos como representantes del pueblo rionegrino».