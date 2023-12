Paritarias en Río Negro: el gobierno dice que no está en condiciones de aumentar los salarios

En el marco de la negociaciones salariales entre el gobierno de Río Negro y los gremios ATE, UPCN y Unter los representantes paritarios oficiales adelantaron que la provincia no está en condiciones de aumentar los salarios.

Los breves encuentros se desarrollaron este viernes en la Mesa de la Función Pública, con ATE y UPCN; y en la Secretaría de Trabajo, entre Educación y Unter.

Según una información oficial en ambos encuentros «desde la Provincia se detalló la crítica situación económica y financiera, con una deuda recibida de aproximadamente 30 mil millones de pesos, hospitales sin insumos ni personal médico, y la Policía sin patrulleros ni equipamiento para brindar seguridad».

«Las y los empleados públicos deben comprender la dramática situación económica que estamos afrontando. El Gobierno Provincial está abierto al diálogo en búsqueda de acuerdos, pero debemos ser muy cautelosos porque estamos al borde de la quiebra» indicaron los paritarios oficiales.

«Lamentablemente no estamos en condiciones de realizar una propuesta salarial porque si aumentamos el gasto después no podremos pagar los sueldos. No podemos discutir porcentajes ni actualizaciones porque la Provincia está al límite, tiene menos ingresos y más gastos producto de la hiperinflación».

Durante los encuentros los representantes sindicales recibieron precisiones sobre el pago de los salarios de diciembre y la segunda parte del sueldo anual complementario, mientras que se fijó un nuevo encuentro para el 8 de enero de 2024.

Paritarias en Río Negro: rápidas respuestas desde ATE y UPCN

ATE sacó una rápida respuesta y su titular, Rodrigo Vicente, señaló que «estamos ante la planificación del empobrecimiento de los estatales rionegrinos. Este ajuste punzante no tiene precedentes en la provincia» y agregó que «estas son las peores fiestas de Navidad y año nuevo de los estatales rionegrinos de las últimas décadas».

El gremio indicó que «ya se encuentra evaluando cómo responder a esta política de saqueo del poder de compra y empobrecimiento».

Por su parte, desde UPCN indicaron que «sin ofrecimiento de aumento salarial, sin ofrecimiento de suma fija y sin bono quedarán los sueldos de los empleados públicos en este fin de año».

Agregaron que «el ajuste cae injustamente sobre los trabajadores públicos y una vez más el empobrecimiento se define hacia el sector de menos recursos; desde este gremio hemos reiterado la solicitud al gobierno que pague la diferencia salarial del mes de noviembre y no menos del 20% de aumento para diciembre».

La central sindical rechazó «en todos los términos la no renovación sin causa justificada de los contratos que vencen el 31 de este mes» porque consideró que «en un contexto económico desastroso como el que estamos viviendo no se puede dejar sin salario a las familias estatales».

Para UPCN fue «la reunión del ajuste» porque «solo fue para comunicar el cronograma de pago en enero y de la segunda cuota del aguinaldo, el resto solo malas noticias».