Paritarias salariales en Río Negro: retomaron las negociaciones

Cerca de las 16, Educación y UnTER retomaron la negociación en Trabajo mientras que en Economía lo hacen UPCN y ATE con otros funcionarios gubernamentales. Así volvieron a las paritarias iniciadas ayer en la búsqueda de un acuerdo salarial para el 2023.

En la cartera económica, la representación gubernamental se integra con la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga; el secretario de Hacienda, Nicolás Martín; y su par de Gobierno, Agustín Ríos. A UPCN lo representa Luis Rosas y Rodrigo Vicente participa por ATE.

En Trabajo, la delegación gremial está liderada por Silvana Inostroza y el ministro de Educación, Pablo Núñez encabeza el sector del gobierno.

La oferta salarial inicial

El Gobierno ofreció ayer que el alza del 5,6% de febrero pase al 6% (que fue la inflación de enero), que totalizaría un anual del 87,42 %. Propuso, además, retirar el esquema de actualización inicial (que preveía la revisión del acuerdo cuando los índices inflacionarios superaran los aumentos en un 6%) y se retomarían un seguimiento trimestral con reuniones en mayo, agosto, noviembre y febrero del 2024.

Ambos temas fueron abordados en las dos paritarias. La docente exigió -obviamente- el mayor debate y su encuentro en Trabajo se extendió ayer por cuatro horas cuando el Consejo, con UPCN y ATE, no llegó a la hora y también se pasó a un cuarto intermedio.

El ofrecimiento definitivo se conocerá hoy con la segunda parte de las paritarias. Con esa propuesta, el gremio docente, que conduce Silvana Inostroza, convocará al Congreso para el viernes 10.

El lugar no está confirmado, pero no será Roca, que es la sede alentada por la oposición. El oficialismo desestimó esa ciudad porque no fue decisión de la conducción ni de la seccional anfitriona.