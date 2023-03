Paritarias en Río Negro: Qué oferta salarial hizo el Gobierno y que sumaría este martes

Un acortamiento del plazo de la revisión salarial y un pequeño ajuste del pago de febrero, equiparándolo con el 6% de la inflación de enero, conformaron las correcciones ofrecidas ayer por el gobierno provincial a los gremios estatales, con el reinicio de las paritarias.

No fueron suficientes y las discusiones seguirán hoy, a partir de las 15,30, con dos alternativas de avanzada definición por parte de los funcionarios y restando sus confirmaciones. Ocurre que la UnTER estaría logrando de que Educación restituya el aumento del 10% abonado en octubre (con planilla complementaria), y luego descontado en noviembre.

Simultáneamente, la cesión en la Función Pública se traduciría en incrementos para las asignaciones familiares, que ATE reclamó ayer.

Ambos temas fueron abordados en las dos paritarias. La docente exigió -obviamente- el mayor debate y su encuentro en Trabajo se extendió por cuatro horas cuando el Consejo, con UPCN y ATE, no llegó a la hora y también se pasó a un cuarto intermedio.

Incremento anual 87,42% La oferta salarial tuvo un único cambio, que la suba de febrero sea de un 6% cuando en la escala inicial se preveía en el 5,6%.

En principio, el Gobierno ofreció que el alza del 5,6% de febrero pase al 6% (que fue la inflación de enero), que totalizaría un anual del 87,42 %. Propuso, además, retirar el esquema de actualización inicial (que preveía la revisión del acuerdo cuando los índices inflacionarios superaran los aumentos en un 6%) y se retomarían un seguimiento trimestral con reuniones en mayo, agosto, noviembre y febrero del 2024.

El ofrecimiento definitivo se conocerá hoy con la segunda parte de las paritarias. Con esa propuesta, el gremio docente, que conduce Silvana Inostroza, convocará al Congreso para el viernes 10.

El lugar no está confirmado, pero no será Roca, que es la sede alentada por la oposición. El oficialismo desestimó esa ciudad porque no fue decisión de la conducción ni de la seccional anfitriona.

Un grupo de manifestantes de UnTER permaneció frente a Trabajo cuando se realizaba la paritaria.

Nada novedoso, salvo que participaron activamente seccionales opositoras, que quieren “ser parte” y “acompañar como oyentes”. Así, lo reclamó el secretario gremial de Cinco Saltos, Mauricio Ovadilla, aludiendo que se trata de “una mayoría”, que comprende nueve seccionales, y remarcando que hay puntos que “no son negociables”. Mencionó el pedido de la “regularización del Ipross”, las mejoras de las condiciones edilicias y el rechazo a la moratoria del Anses.

Un grupo de docentes protestó frente al Ministerio de Trabajo de Río Negro. foto: Pablo Leguizamon

Al ingresar a la negociación, Inostroza dijo llegar con “altas expectativas” y reiteró su solicitud de respuestas al Gobierno, entre ellas, la recuperación de distintos porcentajes pendientes del 2021 y 2022, y la recuperación del aumento del 10% quitado en forma ilegal. Aceptó que este punto es neurálgico porque significa una “traición al principio de buena fe” de las paritarias.

Asignaciones familiares

En el Consejo de la Función Pública, la actualización de las asignaciones familiares sería el nuevo componente para propuesta salarial provincial, que el Gobierno formalizará esta tarde ante las representaciones sindicales.

Ayer, ATE difundió un comunicado para reclamar un aumento del 100% para esas asignaciones y, además, destacó las abultadas diferencias de los montos rionegrinos con los de Nación. Por caso, el valor por hijo equivale a 3.000 pesos para un empleado público en Río Negro mientras que otro trabajador, según el régimen nacional, cobra 9.795 pesos.

Esa petición sindical anticipó la línea de trabajo de la administración rionegrina, que luego se advirtió en la reunión del Consejo, con la participación de los ministros Luis Vaisberg (Economía) y Jorge Stopiello (a cargo de Gobierno), y las representaciones de Rodrigo Vicente por ATE y de Luis Rosas por UPCN.

Las precisiones del nivel de actualización se sabrían hoy en la nueva convocatoria, a partir de las 15,30, y se informaría de los plazos de su implementación.

Esa medida se incluirá en la oferta definitiva para el 2023, que ayer tuvo correcciones con la suba en febrero y otro mecanismo de revisión.

En su reclamo, ATE calificó de «inadmisible el retraso en los valores de las asignaciones familiares” en el Estado de Río Negro -que tiene su propio esquema y valores- en relación a “las otras provincias y el Estado Nacional”. Pidió un incremento del 100% para los montos rionegrinos y, además, la elevación del tope de remuneración para su percepción.

En marzo, la Nación sube el límite para su cobro y lo iguala con el monto del pago de Ganancias, es decir, algo más de 404 mil pesos.