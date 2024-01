Paro de CGT y CTA en Bariloche: «Nos unió el espanto»

El secretario general la CGT Zona Andina, Luis Cionfrini, dijo que el paro general de mañana y la movilización que se realizará en Bariloche -al igual que en el resto del país- tendrá un carácter “histórico” por su amplitud y por la cantidad de sindicatos y organizaciones que cumplirán la medida.

Dijo que habrá alta participación de trabajadores no encuadrados, además de los que movilizan los gremios, y destacó la unidad alcanzada entre muy diversos sectores que nunca habían confluido en una acción común como ocurrirá esta vez. “De alguna manera podemos decir que nos unió el espanto”, aseguró.

La secretaria gremial de UPCN Bariloche, Sandra Urra, confirmó que desde las 12 los trabajadores abandonarán sus puestos para sumarse al paro. Manifestó que además del ataque sobre el salario, en el caso de los estatales la preocupación que los moviliza es su estabilidad laboral, ya que el gobierno estaría decidido a aplicar cesantías masivas por la vía de no renovar contratos.

En la conferencia de prensa realizada hoy para precisar las características del paro también participó Luis Curilén, de UTA, quien informó que al igual que en otras ciudades, el transporte urbano en Bariloche funcionará hasta las 19 y los choferes cumplirán con el paro desde esa hora hasta la medianoche.

La movilización convocada como parte de la medida de fuerza nacional se realizará en Bariloche a partir de las 11.30, con punto de partida en Onelli y Brown. La marcha bajará por calle Onelli y luego por Moreno hasta el Centro Cívico. Allí está prevista la lectura de un documento común, cuyo texto todavía está en proceso de acuerdo entre las organizaciones participantes.

La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, dijo en tanto que los municipales se plegarán desde las 0 de mañana y que todas las áreas estarán paralizadas, aunque se mantendrán guardias mínimas en el cementerio y en el hogar Emaús.

Participarán las dos CTA y también los “los 33 ó 34 gremios que tiene la CGT Zona Andina” -dijo Cionfrini-, más movimientos vecinales, culturales, la multisectorial (de la que participan centros de estudiantes) “y otros gremios que no están en las centrales”.

También se sumarán los partidos políticos de izquierda con sus propias columnas, y el “espacio asambleario autónomo”, del que participan la organización ecologista Piuké y el Espacio de Articulación Mapuche.

Los concejales se pronunciaron contra el DNU

En el Concejo Municipal surgió ayer un pronunciamiento conjunto del bloque oficialista Partido Unión y Libertad en conjunto con los opositores Juntos Somos Río Negro, Nos Une Río Negro e Incluyendo Bariloche en el que expresaron su “absoluto rechazo” al DNU 70 del gobierno nacional porque entienden que “constituye una amenaza directa al Estado de derecho y ejerce abuso de poder”.

Dijeron que desde Bariloche acompañan todas las medidas de implementación nacional “que respalden el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad de los trabajadores” y pidieron a las autoridades de gobierno “un enfoque responsable y equitativo que proteja los intereses de nuestra población y contribuya al bienestar general”.

También desde ayer ingresó en el Concejo un proyecto de declaración del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo) que promueve “el rechazo en todos sus términos” del DNU de Milei, vigente desde fines de diciembre. Señala que tanto ese instrumento como la ley ómnibus representan una “reforma indirecta” de la Constitución, porque “cambia el objetivo actual de garantía de derechos por una total desregulación del Estado, en perjuicio del trabajo, la industria y la soberanía económica y política de nuestro país”.

“Nos sentimos agredidos por la política de este gobierno»

Cionfrini consideró que “la disconformidad con el DNU y la Ley Ómnibus es unánime”, porque constituye un ataque a los trabajadores, los jubilados y la población en general. “Nos sentimos agredidos por la política de este gobierno”, afirmó.

Insistió en que la convocatoria para la marcha es amplia y desde la CGT invitaron a participar “a toda la ciudadanía de bien”.

Señaló que lo de mañana será “una primera etapa” y luego deberán evaluar otras medidas para dar continuidad al plan de lucha. “Cuando nos tocan los derechos salimos a defenderlos, históricamente el pueblo argentino hizo eso -dijo Cionfrini-. Como movimiento obrero tenemos una historia de pelear los derechos en la calle. Mañana es la primera etapa”.

Urra dijo que la amenaza de despidos en el Estado genera fuerte preocupación, puso en entredicho la existencia de sectores esenciales. “No sobra nadie, esenciales somos todos”, afirmó. Dijo que permanencen en alerta y que si hasta ahora no hubo baja de contratos es porque el gobierno no cubrió todavía todos cargos de dirección, es decir de quienes tomarían esas medidas de achique de personal.

Señaló que los trabajadores del hospital zonal cubrirán las guardias y servicios básicos, como ocurre en cada medida de fuerza, pero el resto de los estatales “tienen toda la legitimidad para adherir a la medida de fuerza y tomar postura”.

Sobre el protocolo “antipiquetes” dispuesto por el gobierno nacional, que podría derivar en acciones represivas, Cionfrini entendió que no habrá conflictos y dio garantías de que la movilización será pacífica.