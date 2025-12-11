ESCUCHÁ RN RADIO
Gremios

Paro de controladores aéreos: alertan posibles complicaciones en los vuelos para Navidad y Año Nuevo

Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comunicaron que la medida incluirá paro de actividades en aeropuertos.

Redacción

Por Redacción

Paro de controladores aereos

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzaron un nuevo cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos la próxima semana de diciembre. Existen probabilidades de que afecten los servicios para Navidad y Año Nuevo.

El gremi anunció que el nuevo paro comenzará el 17 de diciembre y afectará principalmente a los vuelos nacionales. La medida se tomó a partir del conflicto que creció ante la falta de acuerdo con EANA y advierten que la protesta se podría extender durante las fiestas de fin de año.

Paro de controladores aéreos: cómo será la medida

Atepsa confirmó que las medidas de fuerza se reactivarán a partir del próximo miércoles y señalaron que esta vez la situación cambiará de manera drástica: «A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre».

Sobre la modalidad de protesta, la organización gremial informó que volverán a restringir autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. Además se suspenderá la recepción y transmisión de planes de vuelo.

Por el momento Atepsa no dio a conocer los horarios en los que se aplicarán las restricciones, pero se cree que se revelarán la próxima semana.

Desde el sindicato denunciaron «la ausencia de diálogo y el incumplimiento de los acuerdos firmados» por parte de EANA.


