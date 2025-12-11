La nueva conducción de Unter puso en duda el inicio del ciclo lectivo 2026

La nueva conducción de Unter, encabezada por Laura Ortiz López, asumió este miércoles en Choele Choel, pidió una «urgente convocatoria» del gobierno Provincial para analizar la situación salarial del sector y puso en dudas el inicio del ciclo lectivo 2026 previsto a partir del 2 de marzo próximo.

Los dirigentes de la agrupación DAF Multicolor se hicieron con uno de los gremios más importantes de Río Negro a partir del contundente triunfo electoral de octubre pasado y anunciaron otra impronta: «Poner de pie el sindicato para salir a la lucha».

Ortiz López, dirigente del Valle Medio, señaló tras asumir que «las expectativas son las mismas que tienen todos los compañeros y compañeras, poner el sindicato de pie» y recordó que «hace unos meses el gobierno hizo una propuesta que fue rechazada y necesitamos que nos convoquen urgentemente».

La dirigente resaltó que «el mensaje para el gobierno es que si no hay respuesta a la demanda de la docencia rionegrina peligra el inicio del ciclo lectivo 2026. No hay dudas».

En ese sentido remarcó que «necesitamos que el gobierno nos convoque para hablar de recomposición salarial, del presupuesto educativo 2026 y de todo lo que tiene que ver con la política educativa» para «hacer un análisis real de la docencia rionegrina».

Ortiz López indicó que el aumento debería ser «del 30%» y agregó que «no hablamos de aumento su antes no hablamos de una recomposición salarial».

Puso en duda que el acompañamiento sea de las 18 seccionales porque «hay un sector que todavía se resiste a la lucha» pero «es nuestra única herramienta legal», adelantó que «no vamos a dejar de convocar a todos los compañeros para generar distintas acciones» y explicó que su impronta al frente del gremio será «la militancia de los compañeros de base» y «la participación en la toma de decisiones».

Nueva conducción en Unter con apoyo de ATE

En la asunción de Ortiz López participó el secretario General de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, en un claro apoyó a la nueva conducción.

El dirigente estatal indicó luego, en sus redes sociales, que se trata de «un sindicato hermano a @aterionegro, en la lucha» y «con el que apostamos a seguir construyendo unidad en defensa de nuestro pueblo».

«Felicitaciones a la secretaria general, Laura Ortíz, y en ellas a todas y todos quienes integran la nueva conducción» sostuvo Vicente.