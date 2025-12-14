Vuelos complicados para las fiestas de fin de año: el cronograma del paro de controladores aéreos

El transporte aéreo enfrentará restricciones operativas durante la segunda quincena de diciembre. El sindicato de controladores aéreos, ATEPSA, confirmó un cronograma de paros escalonados que impactará a vuelos nacionales e internacionales, coincidiendo con el periodo de las Fiestas y el inicio de la temporada de vacaciones.

La decisión surge tras el estancamiento de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El gremio denunció la «intransigencia» de la agencia estatal para resolver demandas salariales y una «grave situación operativa» que, aseguran, afecta la calidad del servicio.

El cronograma: fechas y horarios clave para los pasajeros en las fiestas de fin de año

Las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA se concentrarán en las restricciones de despegue de aeronaves y la suspensión de la gestión de planes de vuelo durante los horarios detallados a continuación. Los paros podrían generar demoras y reprogramaciones en los itinerarios de las aerolíneas.

Se recomienda a los pasajeros que viajen en estas fechas verificar el estado de sus vuelos con antelación:

miércoles 17: de 8 a 11 habrá restricciones de despegues nacionales.

jueves 18: de 16 a 18 habrá restricciones de despegues nacionales.

martes 23: 19 a 23 habrá restricciones de despegues nacionales.

sábado 27: 14 a 17 habrá restricciones en vuelos con destino internacional.

lunes 29: 8 a 11 habrá restricciones en vuelos con destino nacionales e internacional.

Puntos de Conflicto: Salarios y reincorporación de personal

El sindicato sostiene que la falta de respuestas a sus reclamos se arrastra desde hace más de tres meses. Entre los puntos que exigen solucionar para destrabar el conflicto se encuentran: