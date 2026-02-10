Paro bancario en Neuquén este miércoles 11 contra la reforma laboral: a qué hora cerrarán los bancos

En marco de la movilización contra la reforma laboral, el sindicato que agrupa a los trabajadores de los bancos anunció que realizará un paro en Neuquén. La medida rige para este miércoles 11 de febrero.

«Compañeros y compañeras, según lo resuelto por el Concejo Directivo Nacional el día de la fecha, se establece paro total de actividades desde las 11 de la mañana del miércoles 11 de febrero sin presencia en los lugares de trabajo«, indicaron desde el gremio La Bancaria esta tarde en un comunicado.

Desde el sindicato convocaron a concentrar para la marcha en su sede gremial (Almirante Brown 243) a partir 13 para luego asistir a la movilización contra la reforma laboral en el centro de Neuquén.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, EL secretario adjunto del gremio y delegado del BPN, Adrián Medina, señaló principalmente dos ejes de la iniciativa de Javier Milei como los que más van a afectar al sector bancario: la eliminación de la la ultra actividad y el «escándalo» del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según explicó Medina con respecto al primer ítem, el convenio bancario es del año 1975 y el mismo nunca se renovó porque «cada vez que se quiere abrir la negociación quieren sacar derechos».

Al eliminar la ultra actividad, el convenio pierde vigencia y genera un plazo para firmar uno nuevo que pasará a negociarse por empresa.

«Es decir, que la asociación debería hacer uno nuevo con cada una de las entidades financieras y bancarias, y cada banco puede negociar las particularidades de cada lugar«, detalló.



Por otra parte, apuntó contra la medida del FAL, que -según mencionó- consiste en una «prepaga para despidos» que se financia con el «3% que aportan los trabajadores al Anses».

«Lo van a poner en estos organismos privados que van a funcionar como una AFJP y con eso financiar las desvinculaciones para garantizar despidos del sector privado», resaltó.

Media criticó con la ley se «estarían vulnerando un montón de convenios internacionales» y alertó que a partir de su sanción «va a ser una catarata de juicios y pedidos de inconstitucionalidad».

Patricia Bullrich anunció «28 modificaciones» de la reforma laboral

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo la jefa de bancada de LLA en conferencia de prensa.

egún reveló La Nación, el Gobierno Nacional aceptó cambios en el proyecto antes del debate y validó los cambios que negoció Bullrich con la oposición dialoguista. Es decir, quitará de la letra chica el artículo que rebaja el impuesto a las ganancias para las empresas en un 3%.

De esta manera, la Casa Rosada estima que tendrá el apoyo de los gobernadores, que habían objetado el punto por su impacto en la coparticipación.