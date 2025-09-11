Paro en universidades de Neuquén y Río Negro, este viernes: las actividades en contra del veto a la Ley de Financiamiento

Una vez más el presidente Javier Milei comunicó el veto a la ley de financiamiento universitario que se había aprobado en el Congreso. En este contexto la oposición, los gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a un paro nacional y no descartan la posibilidad de una marcha federal. Acá te contamos las actividades confirmadas en Neuquén y Río Negro.

La decisión del Gobierno reavivó el reclamo de las universidades que se había calmado luego de que el Congreso aprobara la ley de financiamiento. La respuesta en rechazo a la iniciativa del presidente fue inmediata, todos los gremios se unificaron y anunciaron «si hay veto, hay paro y marcha».

Desde Adunc Comahue comunicaron que en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, se van a movilizar este viernes en todo el país y anunciaron que en Buenos Aires se realizará una marcha al Congreso. «Seguimos peleando por el salario, el presupuesto y las becas», lanzaron.

Si bien no brindaron detalles de las actividades a realizar, resaltaron que pararán en todas las universidades de Neuquén y Río Negro por 24 horas. En tanto por la marcha aclararon que se hará el mismo día que se trate el veto en el Congreso.

Veto de Javier Milei al financiamiento universitario

El veto, que fue publicado en el Boletín Oficial a través del decreto 647/2025, señala que la normativa no cumple con lo que solicita el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto deben especificar los fondos de financiamiento.

En este sentido, indica que resultan «genéricas» las fuentes que marca la ley sancionada por el Congreso y que no garantizan la suficiencia de recursos solicitados.

Además, argumentaron que su implementación generaría un aumento significativo del gasto: en 2025, sería de más de un billón de pesos, según informó Infobae.

Desde el Ejecutivo destacaron que sin un respaldo consistente, el proyecto sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación.

La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos a principios de agosto. Esta mayoría, sin embargo, no llega a los dos tercios necesarios que deberá reunir la oposición en caso de revertir el veto de Milei.

Desde Infobae indicaron que la oposición analiza convocar una sesión para la semana que viene y debate incluir el rechazo del veto al temario.