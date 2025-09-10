Nueva jugada política de Javier Milei: un Interior con más poder y un veto que enoja a todas las provincias

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, debutó con una paradoja política: su designación buscó enviar un mensaje de apertura hacia los gobernadores, pero en paralelo el presidente Javier Milei ratificó que vetará la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma consensuada por las 24 provincias para transparentar la distribución de esos recursos.

La Casa Rosada presentó la medida como parte de un reordenamiento institucional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, difundió una foto junto a Milei, Catalán y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes serán los encargados de encabezar la nueva mesa de diálogo federal. La idea oficial es dotar al Interior de fondos y poder político para aceitar los vínculos con las provincias, informó Infobae.

Sin embargo, la señal fue recibida con escepticismo. La confirmación del veto a la ley de ATN enfureció a los gobernadores, que ven frustrado el mecanismo que les garantizaba recibir los recursos sin depender de la discrecionalidad presidencial. «a no creemos nada», fue la respuesta que se escuchó en varios despachos provinciales.

El Gobierno concentra fondos en nombre del déficit cero y promete diálogo con los gobernadores

En los hechos, el oficialismo insiste en preservar el manejo del fondo como parte de su estrategia de disciplina fiscal. Según datos oficiales, en junio se giraron $84.000 millones en asistencia financiera, pero más de $194.000 millones permanecieron sin asignar.

Para las provincias, se trata de una política que bloquea la previsibilidad y erosiona la confianza política.

El objetivo de Milei es claro: construir un Ministerio del Interior «poderoso» que, con billetera en mano, pueda recomponer alianzas de cara al tramo final de la campaña. La incógnita es si, tras un año de tensiones y promesas incumplidas, los gobernadores están dispuestos a tenderle la mano.

El perfil de Lisandro Catalán, el nuevo ministro de Interior del Gobierno de Javier Milei

El nuevo ministro nació en San Miguel de Tucumá en 1971 y tiene un vínculo estrecho con Guillermo Francos. Ambos compartieron funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.

«Durante el gobierno de Milei además Catalán ha sido un estrecho colaborador de Francos como vicejefe de Gabinete: lo acompañó diariamente en la Casa Rosada, participando en reuniones con gobernadores, legisladores y siendo nexo con referentes de diversas fuerzas provinciales», indica Infobae.

Catalán se graduó como abogado en la Universidad de Tucumán antes de trasladarse a Buenos Aires en 1997 para ejercer la profesión. Su relación con el sector público se fortaleció en 2012, al unirse a Francos para crear la Fundación Acordar. En este think tank, se encargó de coordinar los equipos técnicos.