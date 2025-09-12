Tras la reincorporación del docente, crece el reclamo por elecciones en el IUPA

Tras la reincorporación del docente de Arte Dramático del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), luego de la mesa de diálogo realizada en los tribunales de Roca entre estudiantes, gremios y autoridades, la comunidad educativa reforzó su pedido de convocar a elecciones para poner “fin a la intervención”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Marcelo Vidal, secretario gremial de Sitraiupa, reclamó que el gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) «se haga presente y cumpla con su compromiso de convocar a elecciones». Antes de ingresar a la mesa de diálogo, el dirigente cuestionó la continuidad de los rectores interventores, a quienes acusó de «utilizar la institución en beneficio propio y de perjudicar a toda la comunidad educativa».

Este pedido se expande a gran parte de la comunidad educativa del IUPA que, desde el año pasado, reclaman la normalización del instituto. Durante la asamblea interclaustro realizada en agosto se aprobó por unanimidad presentar a las autoridades universitarias el pedido de conformación de una mesa electoral que les permita avanzar con las elecciones, «sería la primera vez que se vota a un rector democráticamente para que finalmente esta universidad sea autónoma, autárquica por completo y con vida plena«, afirmó el docente.

Foto: Juan Thomes.

Actualmente, en el rectorado se encuentra por designación del gobernador de Río Negro, el exlegislador radical Gerardo Blanes, en reemplazo de Félix San Martín que fue designado en el 2023.

El docente del instituto universitario sostuvo que actualmente el IUPA corre peligro por la falta de normalización: «Cuando se funda la universidad, tiene un tiempo para normalizarse y ese tiempo esta vencido, nuestros papeles y reconocimiento como universidad está en peligro hasta en tanto no se normalice«, explicó Vidal.

Reincorporan al docente despedido en el IUPA

Foto: Juan Thomes.

Este miércoles, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) atravesó una jornada de alta tensión tras confirmarse el despido de Juan Rolón, docente del departamento de Arte Dramático, mediante una resolución firmada por el rector interventor Gerardo Blanes. La medida generó una inmediata reacción por parte del estudiantado, que se acercó a las autoridades para exigir explicaciones sobre los motivos del cese, sin obtener respuestas claras.

La situación se agravó horas más tarde, cuando tras una asamblea, los estudiantes decidieron tomar el edificio y rodearon el vehículo en el que intentaban retirarse autoridades de la institución. Ante el conflicto, se hicieron presentes efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes propusieron la conformación de una mesa de diálogo.

Finalmente, este jueves se llevó a cabo la «mesa de negociación» al mediodía entre representantes gremiales, estudiantes y autoridades del IUPA en la fiscalía N° 7 de Roca. Tras la mediación se decidió la reincorporó al docente de Arte Dramático. La medida fue celebrada por la comunidad educativa que se encontraba afuera de los tribunales. Más de 150 personas realizaron diversas intervenciones artísticas durante la mediación.

Uno de los secretarios gremiales que participó de la mesa afirmó que se restituyó al docente en mediación y «se lo va a someter a un proceso administrativo que es lo que debería haber sucedido, logramos que se respeten sus garantías de defensa», agregó el docente.