El Gobierno de Javier Milei oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario y lo envió al Congreso

El Gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente registrado. Se publicó en el Boletín Oficial. «La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y al principio de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política pública», dice el decreto 647. Además, fue remitido al Congreso. Los legisladores de la oposición ahora analizarán si insistirán con el proyecto original y buscar revertir la decisión del Ejecutivo nacional.

Qué dice el decreto que vetó la ley de financiamiento universitario

En los considerandos, se señaló que la ley sancionada en agosto, «al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a disponer una readecuación de partidas presupuestarias para actualizar, al 1° de enero de 2025, el presupuesto de las universidades públicas».

Además, que estableció que «dicho financiamiento podrá provenir del aumento de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado o prorrogado, pero no indica qué partidas deberán dejar de financiarse ni cómo se afrontará el gasto en caso de que tales recursos resulten insuficientes».

Por otro lado, en el texto que se oficializó el veto el Gobierno nacional se marcó que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 «los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49 % «mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 220,45%.

Teniendo en cuenta esto, subrayó que «adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025». Además, que en la ley que fue vetada «adicionalmente, se dispone que las remuneraciones sean actualizadas mensualmente».

Graficó que el proyecto aprobado en el Congreso para el presupuesto 2025 implicaría $ 1.069.644.600.000.

«Que el impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables», argumentó el gobierno en los considerandos del decreto del veto.

Requerirá «fuente de financiamiento extraordinaria»: uno de los puntos que marcó el veto

Y agregó que «la protección efectiva de cualquier sistema público requiere priorización, secuenciación y gradualismo responsable; esto es, definir metas alcanzables, financiar con recursos genuinos, reordenar partidas, mejorar la eficiencia del gasto y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que garanticen la sostenibilidad de las políticas en el tiempo».

Además, que promulgar la norma «implicaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo».

Los principales puntos de la norma que sancionó el Congreso marcan un aumento del presupuesto universitario, recomposición salarial en línea con la inflación, y nuevos criterios en la distribución de los fondos.

A continuación, el decreto completo:

Paro y marcha por el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Tras la comunicación del veto, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a Marcha Federal, que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.

“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, indicó en X la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA),

La Conadu Histórica difundió un plan de lucha que consiste en una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional Docente y no Docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”.