Pérsico: “Tenemos que ir a un paro general pero tenemos que estar todos juntos”

El secretario general del Movimiento Evita y ex secretario de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico, llamó a un paro general para los próximos días con todos los sectores que quieran sumarse porque “si no hay conflicto cuando cada organismo cierra, van a seguir cerrándolos”.

En diálogo con Radio Splendid, Pérsico declaró que el Gobierno de Milei está “tachando las áreas” y dejándolas afuera, “pero con la gente adentro” como, por ejemplo, Agricultura Familiar.

“Eso lo creó Felipe cuando estaba en la época de (Carlos) Menen y la verdad es un área donde la mayoría son todos profesionales, ingenieros agrónomos o abogados, que existe en todos los países de Latinoamérica. Él (por Milei) lo arruinó así, de esa manera”, afirmó.

Durante la entrevista, el líder del Movimiento Evita resaltó que “eliminaron al Ministerio de Desarrollo Social en todo el territorio” porque el Presidente “quiere controlar las cooperativas”.

“Se está cerrando la ANSES también en todo el país y cada vez el Estado está más ausente. Tiene menos control sobre el gasto público, pero también menos posibilidad de resolver problemas concretos”, subrayó.

Al ser consultado sobre de qué forma, en los barrios, se sustituye la ausencia del Estado, Pérsico declaró que “está cubierta por las organizaciones populares” y que siempre “nuestro pueblo tiene una gran capacidad de organizarse para resolver los problemas”.

“En las últimas inundaciones no tuvimos ningún tipo de ayuda. Siempre aparece el Estado con colchones y con algunas tiradas de chapa, que por ahí no significa mucho, pero para la gente sí. Ahora no apareció nadie. La gente que perdió la vivienda, que perdió los muebles, esperó que se secaran las cosas y se organizó para armar comedores sin ninguna ayuda del Estado”, dijo.

Además, destacó que el Gobierno “hace las cosas con desprecio” como “cuando se eliminan áreas del Estado y se ríen”: “Pareciera que gozan con el sufrimiento de los demás”.

Por otro lado, afirmó que ellos (como oficialismo en su momento) construyeron «un Estado ineficiente en educación y salud, que son cosas en las que el Estado no puede ser ineficiente”.

“Argentina tuvo una salud estatal muy eficiente, quizás la mejor de América Latina, y una educación excelente y pareja para todos. Hoy eso se ha desvirtuado y tenemos un Estado que es bastante ineficiente en muchas áreas que ahora no pretenden hacerlas eficientes, las quieren desaparecer”, indicó.

Para finalizar, destacó que para que haya un cambio “tenemos que estar todos juntos” porque “después aparece un loco que dice ‘hagamos desaparecer todo’ para bajar la pobreza y eso no es así”.