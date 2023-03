Sin clases en Río Negro: «No sabemos si se sostiene la convocatoria para el 3 de abril», afirmó Unter

El conflicto salarial entre Unter y el Gobierno de Río Negro se extiende en el tiempo y se complejiza. El gremio protagonizó ayer una contundente movilización a Viedma que ratifica su plan de lucha para esta semana cumpliendo la tercera jornada de paro y las 72 horas para la semana que viene. en la que ratificó , que se agudiza con la ratificación del plan de lucha que continúa con paro hoy. Por su parte, el Gobierno de la provinica dio a conocer cómo son los sueldos de los docentes.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la secretaria general de Unter, Silvana Inostroza, destacó «la cantidad de trabajadores de la educación que se vio ayer en las calles de nuestra provincia».

«La verdad es que hace muchísimo tiempo que no veíamos tantos docentes en una marcha provincial, nos indica que no estamos equivocados en el reclamo que le hacemos al gobierno de la provincia, de tener una propuesta salarial seria que no nos deje debajo de la inflación», dijo Inostroza.

Sobre el reclamo salarial que están haciendo al gobierno aclaró: «No empezamos a pedirlo en el día de ayer sino que, es un reclamo que traemos de manera sostenida ya desde diciembre del año pasado y que Congreso tras Congreso de la Unter hemos ido ratificando».

«Ese pliego, además lo salarial tiene otros reclamos, por ejemplo tener edificios en condiciones para trabajar y que los chicos y chicas tengan garantizado el derecho social a la educación», agregó.

Sobre la continuidad del plan de lucha para la semana que viene, Inostroza ratificó que sigue con otro paro de 72 horas y planteó dudas en torno a la convocatoria del gobierno provincial anunciada en un principio para el próximo lunes. «La convocatoria para el 3 de abril, hecha en el marco de la conciliación obligatoria, no sabemos si se sostiene o no, ya que no nos han notificado desde el ministerio de Trabajo«, expresó.

«Si no tenemos ningún tipo de convocatoria, igualmente pensamos asistir porque no han dado otro tipo de información. Entendemos que el gobierno debería o adelantar la paritaria para solucionar este conflicto«, señaló.

Escuchá a Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, en “Ya es tiempo”, por RÍO NEGRO RADIO.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.