No se cobra el estacionamiento medido en Neuquén hasta las 13 por una protesta

Los trabajadores de la empresa de estacionamiento, SAEM, de Neuquén protestan por mejores condiciones laborales, maltrato e inseguridad al momento de trabajar. La Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) acompaña el reclamo que se realizará hasta las 13.

Por la medida de fuerza no habrá inspecciones ni abrirá la administración hasta el mediodía. Si no hay respuestas, aseguraron, agudizarán las medidas.

Los trabajadores del estacionamiento medido han decidido llevar a cabo un reclamo por los salarios y el maltrato que frecuentan al momento de trabajar. La medida de fuerza será hasta las 13 donde llegarán hasta las puertas de la empresa para exigir una respuesta.

“Es un reclamo que se empezó hace 15 días y fue rechazado por la empresa”, comentó Juan Carlos Hernández a Radio CALF. Informó que los trabajadores recibieron un aumento del 5% cuando en el supermercado Coto, que es el mismo convenio, cobran 20%.

Por otro lado, un inspector indicó que para cobrar un plus deben realizar 60 multas diarias, “si haces 59 no cobrás”, manifestó el trabajador. “Están todos haciendo multas para lograr ese plus”, comentó. En el recibo de sueldo, si bien figura el plus, se expone la cantidad de dinero y no el porcentaje que se recibe.

Son aproximadamente 18 inspectores y 20 administrativos quienes denuncian también maltrato laboral e inseguridad.

“No tienen ningún tipo de resguardo, no tienen seguridad ni en las oficinas ni en las calles”, indicó Hernández, haciendo referencia a que el día de ayer una trabajadora fue agredida en las instalaciones de la empresa por una persona con un cuchillo.

“Pretendemos que estos trabajadores puedan desempeñarse dignamente sin cuestiones de violencia”, dijo el representante de la CTA. “también le damos responsabilidad al municipio, que se haga cargo de esta situación porque son ellos los que contratan estas empresas”, enfatizó.