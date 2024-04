Puentes Neuquén – Cipolletti: protesta de ATE contra los despidos del gobierno de Milei

El gremio ATE definió en una asamblea un nuevo paro nacional para este viernes 5 de abril con movilización en varias ciudades. En este sentido, informaron que trasladarán el acampe que se realizó en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación en Roca a la sede de Seguridad Vial en Cipolletti ubicada en la zona del expeaje en los puentes carreteros Cipolletti – Neuquén. Desde el gremio aseguraron que no habrá interrupción del tránsito. Gendarmería y la Policía Federal ya se encuentran en el lugar.

Escuchá a Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE, en RÍO NEGRO RADIO:

Esta protesta se da en un contexto de paro nacional «en contra de los despidos decretados por el presidente Javier Milei y efectivizados la semana pasada». Desde el gremio puntualizaron que permanecerán con el acampe frente a Seguridad Vial Nacional en Cipolletti hasta el mediodía, luego tendrán una asamblea para definir las medidas para los próximos días.

El secretario gremial de ATE Río Negro, Romeo Aguiar, explicó a RÍO NEGRO RADIO que no habrá interrupción de tránsito sobre el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. Ahora, los trabajadores estatales se encuentran realizando un acampe frente a las oficinas de Seguridad Vial de la Nación, ubicadas en la zona del expeaje. Previo al inicio de la protesta, Gendarmería y la Policía Federal ya habían realizado el despliegue del protocolo antipiquetes.

«Queremos denunciar que existe un gran operativo por parte de Gendarmería y la Policía Federal, quieren intimidarnos, acallarnos pero no lo van a lograr. Los conflictos sociales y económicos se solucionan con políticas no con represión, no con la Policía, no con represión, no con la Justicia», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro.

Además, adelantó que el 10 de abril habrá un nuevo encuentro paritario con el Gobierno. «Nos van a encontrar llevando adelante medida de fuerzas, como lo venimos haciendo hace semanas y como lo hacemos hoy a la espera de la mesa salarial de Salud», manifestó Romeo Aguiar.

También hay movilizaciones en diversas localidades. En Viedma la protesta se concentra en al Secretaría de Trabajo de la Nación y en Bariloche se organizó una movilización por las calles céntricas.

Por su parte, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo informó a Diario RÍO NEGRO que se trata de una medida a la que «cada sector nacional adherirá», y adelantó que el gremio comenzaría una medida de fuerza a las 10 en la sede de Anses del oeste de Neuquén.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).