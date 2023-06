Quintriqueo contra la protesta de Desarrollo Social por los «ñoquis»: afirmó que se debe a «promesas incumplidas»

Un grupo de trabajadores autoconvocados del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén ha realizado protestas en la ciudad denunciando que, después de las elecciones del 16 de abril en las que perdió el MPN, se realizaron pases a planta permanente y recategorizaciones injustificadas. Desde ATE aseguraron que el reclamo tiene «tinte político» y que debe haber algún tipo de promesa incumplida».

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, dialogó con RIO NEGRO RADIO sobre el conflicto que atraviesa el ministerio de Desarrollo Social, en el que trabajadores autoconvocados denuncian el pase a planta permanente de 516 empleados de planta política de distintos ministerios.

Los autoconovcados aseguraron que el decreto de la incorporación se conoció hace menos de diez días. Sin embargo, Quintriqueo garantizó que es falso y mencionó «cuando nos han ido a consultar en su momento les hemos dado respuesta».

El secretario general del gremio afirmó que el decreto es del mes de enero y que las recategorizaciones fueron de alrededor de 2000 trabajadores y que muchos tenían más de 15 años de antigüedad. «Se les tiene que dar el encuadre reconociéndole la función de trabajar durante todos estos años», expresó.

Quintriqueo aseguró que el reclamo de los autoconvocados «tiene algún tinte interno político partidario» y justificó que es porque «la inexactitud de la protesta», ya que aseguró que no estaban claras algunas cuestiones.

En este sentido, el secretario general del gremio comentó que «hay diversos reclamos y que se desconoce cuál es el de fondo. «Si hay ingresos que denuncian, deberían haberlo denunciado hace 15 años cuando empezaron», expuso.

Quintriqueo hizo énfasis en la cuestión política y garantizó «lo que está sugiriendo es que hay algún tipo de promesa incumplida después de las elecciones, pasa más por ese lado que por un reclamo en concreto».

Por último, comentó que la medida de fuerza está afectando otras cuestiones, como trabajadores que no han cobrado su salario. «Hay un perjuicio directo de compañeros que están trabajando en los hogares prestando real servicio y no han recibido el salario lo cual agrava la situación«, mencionó.

Protesta de autoconvocados de Desarrollo Social

Los trabajadores del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén retomaron la protesta contra los «ñoquis», como se refieren a quienes fueron incorporados en el área a través de un decreto provincial de enero de este año. En esta ocasión, habían cortado los accesos al aeropuerto desde la madrugada, pero minutos antes de las 10 levantaron el bloqueo para trasladarlo a la Ruta 22 (Avenida Mosconi), en el cruce de la calle Anaya, donde se encuentra la sede del ministerio.

Lorena Zárate, una de las trabajadores, informó que pasadas las 10, ante la orden de desalojo, decidieron evitar conflictos y llevar el corte a la Ruta 22 (Avenida Mosconi) frente a la sede de Desarrollo Social.

Otra de las voceras, Pilar ordoñez, indicó que muchos de los trabajadores tienen miedo de sumarse a la protesta, aunque comparten el reclamo, porque desde la Subsecretaría de Familia, por ejemplo, les habían pedido que dejen los cargos de dirección o les advirtieron sobre el inicio de sumarios.

Acerca del reclamo, Zárate mencionó «lo real es que no están trabajando, un poquito más del 80% son personas que no están cumpliendo función en nuestro ministerio. ¿A dónde están esas personas, dónde trabajan?, no sabemos».

