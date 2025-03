Reclamo en los hospitales de Río Negro, con bajo impacto en las protestas

Hospitalarios de Río Negro protestaron este miércoles en los centros de salúd públicos de Roca, Viedma y Bariloche. El reclamo, que reunió a un limitado número de manifestantes, estuvo enfocado en las faltantes de insumos, medicamentos y personal y una consecuente afectación de servicios, sumado a la cuestión salarial.

«Un ministro que no puede dar respuestas nos deja en un estado de parálisis», dijeron desde Roca

En Roca, la concentración tuvo lugar a las 11 en el acceso principal del Francisco López Lima.

Desde Asspur señalaron a este medio que el pedido principal es la convocatoria a una paritaria exclusiva de salud que contemple las especificidades del sector.

«Es un reclamo que hacemos hace mucho tiempo, pero hoy es una urgencia. Es una llamado a que eso que fue una mesa de trabajo se transforme en una paritaria exclusiva. Los trabajadores de salud tenemos necesidades diferentes al resto de la admnistración pública«, expresó Patricia Baeza, dirigente local.

Crédito Juan Thomes

Días atrás este medio reveló la compleja situación del área de neonatología, la cual cuenta con un plantel de cuatro profesionales part time para cubrir guardias los 365 días del año. Desde el sindicato precisaron que el ministro Demetrio Thalasselis visitó el nosocomio la última semana, aunque no hubo novedades respecto al estado de situación de internación neonatal.

«Lamentablemente no tenemos información de una respuesta concreta para resolver la situación. El ministro no vino a decir nada más que expresar la misma preocupación que tenemos nosotros. Quedamos alarmados. Un ministro que no puede dar respuestas nos deja en un estado de parálisis«, aseveró.

Por último, destacaron que desde la dirección del hospital mantienen silencio respecto a la situación. «Todo el tiempo pide a los trabajadores que pongamos buena voluntad. La verdad que si este servicio da respuestas es por el inmenso compromiso de cada profesional. Si eso no es voluntad de qué estamos hablando», agregó.

Crédito Juan Thomes

Después de esta jornada de visibilización habrá un plenario de secretarios de delagados provinciales para determinar cómo continuarán las medidas de fuerza. En tanto, realizaron una llamado especial al gobernador Alberto Weretilneck: «Invitamos al gobernador a acercarse a hablar con los trabajadores y a escuchar las verdaderas necesidades de los trabajadores«.